Hitech elogia la llegada de Duerksen: “Es evidente que quiere más″

Una incorporación que ilusiona a todo el equipo

El fichaje de Joshua Duerksen por Hitech para la temporada 2027 de la Fórmula 2 no solo genera expectativas en Paraguay, sino también dentro de la propia estructura técnica del equipo. Tras oficializarse la llegada del compatriota, la directiva deportiva de la escudería británica lanzó elogios para el piloto de 22 años.

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Jan Sumann, Jefe de Ingeniería de Carreras de Hitech en la Fórmula 2, se refirió al arribo de Duerksen con un claro respaldo a su trayectoria y talento en la categoría: “Estamos encantados de dar la bienvenida a Joshua a Hitech para 2027. Es un piloto que ha demostrado su valía en la Fórmula 2 y hemos podido comprobar de primera mano, desde el muro de boxes, la velocidad y la habilidad en carrera que aporta”.

Experiencia clave para el nuevo reto técnico de 2027

El arribo del paraguayo a Hitech se produce en un momento estratégico para la categoría, que se prepara para la introducción de su monoplaza evolucionado en 2027. Este salto técnico representará un desafío complejo para ingenieros y pilotos, un área donde el conocimiento acumulado de Duerksen será fundamental para el desarrollo del coche.

🆕✍️ We’re delighted to welcome Joshua Dürksen 🇵🇾 as the first confirmed driver of our 2027 FIA @Formula2 Championship line-up.



With eight F2 victories and 16 podium finishes, Joshua brings proven race-winning experience to Hitech as Formula 2 enters a new era.



Welcome to… pic.twitter.com/TDp3sf6bVo — Hitech (@HitechGP) October 2, 2026

Sumann destacó la madurez conductiva del piloto y su rol de cara a este nuevo ciclo reglamentario: “Ha seguido progresando a lo largo de su trayectoria en el campeonato y ha demostrado que puede obtener resultados y rendir bajo presión. Aporta una valiosa experiencia, especialmente de cara a 2027 y al reto de comprender la evolución del monoplaza de F2”.

Hambre de gloria y mentalidad ganadora

Con un paso firme desde su debut en 2024 —donde hizo historia al convertirse en el primer paraguayo ganador en la categoría—, Duerksen llega a Hitech con la ambición intacta de pelear en la parte alta de la parrilla de manera constante.

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Para cerrar, el Jefe de Ingeniería de Carreras subrayó la sintonía que existe entre las metas del equipo y las aspiraciones del piloto: “Joshua es ambicioso, está motivado y ya ha logrado mucho en la Fórmula 2, pero es evidente que quiere más. Estamos deseando trabajar con él y ver qué podemos conseguir juntos la próxima temporada”.