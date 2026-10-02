Joshua Duerksen se une a las filas de la escudería Hitech

Una apuesta fuerte por la experiencia y el talento

Con el objetivo claro de dominar la parrilla, el equipo Hitech da un golpe sobre la mesa en el mercado de fichajes de la Fórmula 2 al asegurar la incorporación de Joshua Duerksen. A sus 22 años, el piloto paraguayo llega a la estructura con un historial consolidado y credenciales de peso: ocho victorias y 16 podios en la antesala de la máxima categoría.

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Para Hitech, fichar a Duerksen significa sumar no solo velocidad pura, sino también la madurez competitiva de un piloto que sabe lo que es ganar en los circuitos más complejos del mundo y que viene de brillar en temporadas consecutivas.

Un currículum que avala la decisión de Hitech

El camino de Duerksen en la F2 es de ascenso constante, un factor clave que atrajo la atención de la escudería.

El impacto del debut en 2024 marcó su llegada tras foguearse en la Fórmula 4 y la Fórmula Regional, irrumpiendo en la F2 con hitos históricos. Tras su primer podio en Imola, se consagró como el primer piloto paraguayo en ganar en la categoría en Bakú, y cerró su primer año a lo grande con una victoria en la carrera principal de Abu Dabi, sumando dos triunfos y cuatro podios en total.

🆕✍️ We’re delighted to welcome Joshua Dürksen 🇵🇾 as the first confirmed driver of our 2027 FIA @Formula2 Championship line-up.



With eight F2 victories and 16 podium finishes, Joshua brings proven race-winning experience to Hitech as Formula 2 enters a new era.



Welcome to… pic.twitter.com/TDp3sf6bVo — Hitech (@HitechGP) October 2, 2026

Durante su segunda temporada mantuvo el ritmo demoledor sumando dos victorias más —incluyendo la vibrante carrera Sprint en Melbourne y el cierre en Yas Marina— para acumular un total de ocho podios. Posteriormente, en su tercera campaña en 2026, sumó cuatro victorias más a su palmarés, demostrando una regularidad envidiable.

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Sello de F1: Rumbo al gran sueño

El salto cualitativo y mediático de Duerksen encontró su máxima expresión a comienzos de 2026, cuando el prestigioso equipo Mercedes-AMG PETRONAS de Fórmula 1 lo fichó como su piloto de desarrollo. La consagración de este vínculo llegó en septiembre, cuando completó con éxito su primera prueba oficial al mando de un monoplaza moderno de F1.

Con este movimiento, Duerksen no solo rompió barreras al convertirse en el primer paraguayo afiliado a una escudería del Gran Circo en probar un coche actual, sino que ahora lleva toda esa experiencia directo al garaje de Hitech para ir por el asalto definitivo al título en la Fórmula 2.