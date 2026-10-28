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ABC Motor
28 de octubre de 2026 - 10:50

ABC lleva toda la pasión del Transchaco Rally a sus múltiples plataformas

Los profesionales que estarán a cargo de la megacobertura de ABC día tras día del Transchaco Rally Edición 51.
Los profesionales que estarán a cargo de la megacobertura de ABC día tras día del Transchaco Rally Edición 51.

Periodistas, técnicos, camarógrafos, fotógrafos y conductores partieron rumbo al Chaco para llevar toda la emoción de la edición 51 de la máxima fiesta del automovilismo paraguayo a través de las múltiples plataformas del Grupo ABC.

Por ABC Color
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El Grupo ABC puso en marcha esta mañana su operativo especial para la cobertura de la edición 51 del Petrobras Transchaco Rally, la competencia automovilística más importante del país, que volverá a reunir a los principales pilotos nacionales y a miles de aficionados en los caminos del Chaco paraguayo.

Lea más: ¿Cuál es el itinerario oficial del Petrobras Transchaco Rally 2026?

El despliegue partió desde la base de ABC, sobre la céntrica calle Yegros, con un equipo periodístico y técnico preparado para acompañar cada jornada de la tradicional prueba, que combina velocidad, destreza y resistencia en uno de los escenarios más exigentes del deporte motor nacional.

De izquierda a derecha: Pablo Pérez, Derlis Santacruz, César Gómez, Andrés "Bebe'i" Peralta y Fernando Romero.
De izquierda a derecha: Pablo Pérez, Derlis Santacruz, César Gómez, Andrés "Bebe'i" Peralta y Fernando Romero.

Al frente de la cobertura periodística estarán Derlis Santacruz, Jesús Ocampos y Darío Ibarra, acompañados por el técnico Enrique Monti, los camarógrafos Pablo Pérez y Andrés Peralta, y los fotógrafos Fernando Romero y Gustavo Machado, responsables de capturar las imágenes y los momentos más destacados de la competencia.

Alto despliegue de los equipos que formarán parte de las transmisiones desde el Chaco paraguayo.
Alto despliegue de los equipos que formarán parte de las transmisiones desde el Chaco paraguayo.

El traslado y la logística estarán a cargo de los conductores de los móviles oficiales, Rodrigo Estela y César Gómez.

Una cobertura en todas las plataformas

Fernando Romero, Darío Ibarra, Gustavo Machado, Pablo Pérez, Jesús Ocampos, Rodrigo Estela, Enrique Monti, Andrés Peralta, César Gómez y Derlis Santacruz.
Fernando Romero, Darío Ibarra, Gustavo Machado, Pablo Pérez, Jesús Ocampos, Rodrigo Estela, Enrique Monti, Andrés Peralta, César Gómez y Derlis Santacruz.

Como parte de una trayectoria ligada históricamente al Transchaco Rally desde las páginas del diario impreso, ABC renueva su presencia en el Chaco con una cobertura multiplataforma que permitirá seguir las alternativas de la carrera a través de sus distintos canales de comunicación.

La información y las novedades estarán disponibles en el diario impreso, el portal digital, ABC Deportes y las redes sociales de @ABCDeportes, además de la televisión por ABC TV, la radio AM730 ABC Cardinal y el streaming a través del canal de YouTube ABC TV Paraguay.

Fernando Romero y Rodrigo Estela están listos para otra cobertura.
Fernando Romero y Rodrigo Estela están listos para otra cobertura.

Desde hoy y hasta el domingo, la audiencia podrá disfrutar de un resumen diario con las principales incidencias, los protagonistas y las emociones de cada jornada, mediante una transmisión en vivo prevista para las 21:00.

Con este operativo, el Grupo ABC reafirma su compromiso con la cobertura de los grandes acontecimientos deportivos nacionales, apostando a la experiencia de sus profesionales y a la integración de sus plataformas para acercar a la audiencia cada detalle de una nueva edición del Transchaco Rally.

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