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ABC Motor
28 de octubre de 2026 - 09:41

¿Cuál es el itinerario oficial del Petrobras Transchaco Rally 2026?

El Skoda Fabia RS Rally 2 de Migue Zaldívar durante la Etapa 1 del Rally del Chaco 2025.
El Škoda Fabia RS Rally2 de Migue Zaldívar durante la Etapa 1 del Rally del Chaco 2025, tras el cual logró su primer título de Campeón Nacional de Rally.Gustavo Machado, ABC Color

El evento más emblemático del deporte motor nacional, el Petrobras Transchaco Rally 2026, se puso en marcha el domingo 25 de octubre con las pruebas de clasificación en el Autódromo VRD de Capiatá, y continuará el viernes 30 y sábado 31 de octubre, y el 1 de noviembre, con la disputa de las tres etapas en la Región Occidental.

Por Derlis Santacruz
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El Petrobras Transchaco Rally 2026 entra en su fase cumbre. La 51ª edición de la prueba madre del automovilismo paraguayo, organizada por el Touring y Automóvil Club Paraguayo (TACPy), completó sus jornadas iniciales con la partida ceremonial en Luque y las pruebas de clasificación en el Autódromo Víctor Rubén Dumot de Capiatá, donde Fau Zaldívar se adjudicó la “pole position” y el derecho de abrir caminos. Ahora, las tripulaciones trasladan la competencia a la Región Occidental para disputar las tres etapas este fin de semana: viernes 30 de octubre, sábado 31 de octubre y domingo 1 de noviembre.

Lea más: Rally del Chaco: Los 86 inscritos para la carrera más importante del automovilismo paraguayo

La cita tuerca, que funciona además como la séptima y última fecha del Petrobras Campeonato Nacional de Rally 2026, definirá a los monarcas de la temporada. De las 86 tripulaciones inscritas originalmente, 49 máquinas van por la clasificación general y los cetros del certamen nacional, acompañadas por los participantes de las categorías Camionetas e Históricos.

El recorrido y las etapas cronometradas

Para los autos del certamen nacional y camionetas, el trazado chaqueño contempla un recorrido total de 1.980,96 kilómetros, divididos en 1.476,96 kilómetros de enlaces y 504 kilómetros de velocidad pura distribuidos en 22 Pruebas Especiales (PE):

  • Primera etapa (Viernes 30 de octubre): 7 Pruebas Especiales y 159,93 kilómetros bajo el crono.
  • Segunda etapa (Sábado 31 de octubre): 8 Pruebas Especiales y 222,34 kilómetros cronometrados.
  • Tercera etapa (Domingo 1 de noviembre): 6 Pruebas Especiales y 121,73 kilómetros de competencia.

Por su parte, los vehículos de la categoría Históricos cumplirán con un itinerario diferenciado respecto a la carrera principal.

El TACPy dispuso para esta edición 51 variantes estratégicas en el sentido de los tramos y en el orden de cumplimiento de las especiales. Asimismo, la posibilidad de precipitaciones en suelo chaqueño se perfila como un factor determinante que podría alterar las condiciones del terreno a lo largo de las tres jornadas de carrera.

Descargá tu mapa aquí:

Mapa oficial del Petrobras Transchaco Rally 2026.
Mapa oficial del Petrobras Transchaco Rally 2026.

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