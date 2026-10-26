El Transchaco Rally abre el desafío a sus protagonistas: ganar o ganar

El Touring y Automóvil Club Paraguayo, creador y organizador de esta mítica prueba, preparó para esta 51 versión una carrera bastante similar a las anteriores, pero con algunas pequeñas variantes, especialmente en el sentido de los tramos o el orden en que se irán cumpliendo de acuerdo a las etapas.

Lo que sí podría generar sorpresas durante su desarrollo sería la caída de lluvias, que con el fenomeno climático del Niño, todo puede acontecer de aquí al domingo 1 de noviembre.

EL TCR51 ya está en pleno desarrollo, inició el sábado último con la partida ceremonial desde la Plaza Madero en Luque, prosiguió el domingo en el autódromo Rubén Dumot en Capiatá, con la clasificación que puso a Fau Zaldívar nuevamente en lo más alto del podio, alcanzando su cuarta “pole”, para abrir caminos el viernes en el arraque de la Primera Etapa.

De las 86 tripulaciones que se anotaron para la séptima y última fecha del Petrobras Campeonato Nacional de Rally 2026, serán 49 los autos que irán en busca de la gloria que significa ganar la prueba más anhelada del Paraguay.

También están en la nómina, los que optaron por correr en las categorías de Camionetas y los autos Históricos, quienes tendrán tramos diferenciados a los del Campeonato Nacional de Rally.

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Todo está preparado para vivir la máxima pasión del automovilismo nacional, con la responsabilidad que implica asistir a un evento del deporte motor, para ir y volver con la satisfacción de haber disfrutado, un año más, del Transchaco Rally y toda la fiesta que la rodea.