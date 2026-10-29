Video: Así funciona el GPS en los autos del Rally del Chaco

Cada vez falta menos para el inicio del Rally del Chaco 2026. El Touring y Automóvil Club Paraguayo realizó hoy, en la víspera de la Etapa 1, la colocación de los GPS a los autos de la tracción integral, de la tracción simple y a las Camionetas.

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Ramiro Capeans de Spectra Technology, especialista en tecnología para competencias motor, fue el responsable de instalar el rastreo satelital en las 55 máquinas (48 autos y 7 camionetas) que realizan las 21 pruebas especiales del TCR51.

Capeans explicó ABC cómo es la instalación del Sistema de Posicionamiento Global (GPS por sus siglas en inglés) a los vehículos y qué funciones tiene durante la competencia, tanto para la organización como también para las tripulaciones.

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