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ABC Motor
29 de octubre de 2026 - 15:44

Video: Así funciona el GPS en los autos del Rally del Chaco

Los autos del Campeonato Nacional de Rally y las Camionetas realizan la instalación del GPS en la Terminal de Ómnibus de la ciudad de Mariscal Estigarribia, cabecera del Rally del Chaco 2026.
Los autos del Campeonato Nacional de Rally y las Camionetas realizan la instalación del GPS en la Terminal de Ómnibus de la ciudad de Mariscal Estigarribia, cabecera del Rally del Chaco 2026.Fernando Romero, ABC Color

Enterate cómo funcionan los GPS en los autos del Nacional, las Camionetas e Históricos que corren el Rally del Chaco 2026.

Por Darío Ibarra
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Cada vez falta menos para el inicio del Rally del Chaco 2026. El Touring y Automóvil Club Paraguayo realizó hoy, en la víspera de la Etapa 1, la colocación de los GPS a los autos de la tracción integral, de la tracción simple y a las Camionetas.

Lea más: ¿Por qué los Históricos tienen un GPS distinto a los autos y las camionetas?

Ramiro Capeans de Spectra Technology, especialista en tecnología para competencias motor, fue el responsable de instalar el rastreo satelital en las 55 máquinas (48 autos y 7 camionetas) que realizan las 21 pruebas especiales del TCR51.

Los autos del Campeonato Nacional de Rally y las Camionetas realizan la instalación del GPS en la Terminal de Ómnibus de la ciudad de Mariscal Estigarribia, cabecera del Rally del Chaco 2026.
Los autos del Campeonato Nacional de Rally y las Camionetas realizan la instalación del GPS en la Terminal de Ómnibus de la ciudad de Mariscal Estigarribia, cabecera del Rally del Chaco 2026.

Capeans explicó ABC cómo es la instalación del Sistema de Posicionamiento Global (GPS por sus siglas en inglés) a los vehículos y qué funciones tiene durante la competencia, tanto para la organización como también para las tripulaciones.

Conoce cómo funcionan los GPS en los autos en el Rally del Chaco 2026

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