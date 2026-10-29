¿Por qué los Históricos tienen un GPS distinto a los autos y las camionetas?

El Touring y Automóvil Club Paraguayo utiliza dos tipos de Sistema de Posicionamiento Global (GPS) para el Rally del Chaco 2026. La organización del certamen más importante del automovilismo paraguayo instaló en autos y camionetas un rastreo satelital distinto al que disponen los Históricos.

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Ramiro Capeans, quien colocó el GPS a los 4x4, 4x2 y Camionetas en la Terminal de Ómnibus de Mariscal Estigarribia, explicó cómo es el rastreador para la categoría Históricos. “Para los históricos, por una cuestión de costos, le ofrecimos una app que va con el celular”, contó a ABC.

¿Cómo funciona el GPS de los Históricos en el Rally del Chaco?

“Transmite solo por GPRS, tienen bastante menos funciones que estos (GPS) y por eso los costos son otros. Lo único que hacen es tener en la pantalla un botón de ok y de SOS y lo vemos en tiempo real mientras tengan señal de GPRS”, explico el profesional de Spectra Technology.

El GPRS (siglas en ingles) es el Servicio General de Paquetes Vía Radio, una tecnología de comunicación móvil que funciona con una red de telefonía celular. “Lo único que haremos es una capacitación, un logueo a la app y hacer una explicación de como se utiliza”, añadió Capeans.

“Es bastante sencilla, muy fácil. Le podemos mandar un mensaje, na bandera roja y si ellos están ok, presionando el cotón nos avisan si presionan emergencia o fuego”, culminó el experto en tecnología de GPS y que está dedicado a las competencias motor (Pista, Rally y Cross Country).

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Los Históricos no realizan todo el Rally del Chaco 2026

A diferencia de los 4x4, 4x2 y Camionetas, los Históricos no realizan todo el Rally del Chaco. La modalidad solo 7 pruebas especiales (PE): 4 PE en la Etapa 1 el viernes 30 y 3 PE de la Etapa 2 el sábado 31. Luego quedan liberados hasta la presentación el domingo en la rampa de Luque.