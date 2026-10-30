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ABC Motor
30 de octubre de 2026 - 17:34

Alejandro Galanti: “Contento, una buena etapa para nosotros”

El Toyota GR Yaris Rally2 de Alejandro Galanti y Marcelo Toyotoshi en la rampa de Mariscal Estigarribia después de finalizar la Etapa 1 del Rally del Chaco 2026.
El Toyota GR Yaris Rally2 de Alejandro Galanti y Marcelo Toyotoshi en la rampa de Mariscal Estigarribia después de finalizar la Etapa 1 del Rally del Chaco 2026.Fernando Romero, ABC Color

Alejandro Galanti finalizó en el segundo lugar de la clasificación general de la Etapa 1 del Rally del Chaco 2026.

Por Darío Ibarra
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Alejandro Galanti terminó la Etapa 1 del Rally del Chaco 2026 en el top 3. El piloto más ganador del certamen con 6 victorias (récord histórico) finalizó la jornada a 15,81 segundos de Fau Zaldívar. De las 7 pruebas especiales, el piloto del Toyota Gazoo Racing Paraguay ganó las últimas cuatro.

Lea más: Fau Zaldívar ganó la Etapa 1 del Rally del Chaco 2026

“Muy contento, una buena etapa para nosotros. Realmente un ritmo altísimo el de Fau al comienzo del día, sobre todo. Así que tuvimos que apretar un poco para tratar de no seguir perdiendo distancia con el puntero”, mencionó Galanti a ABC después de bajar de la rampa en la ciudad de Mariscal Estigarribia.

El Toyota GR Yaris Rally2 del piloto Alejandro Galanti y el copiloto Marcelo Toyotoshi en la PE6 de Ruta Transchaco-Picada Histórica de la Etapa 1 del Rally del Chaco 2026.
El Toyota GR Yaris Rally2 del piloto Alejandro Galanti y el copiloto Marcelo Toyotoshi en la PE6 de Ruta Transchaco-Picada Histórica de la Etapa 1 del Rally del Chaco 2026.

Alejandro Galanti y la diferencia con Fau Zaldívar luego de la Etapa 1

“Logramos recortar un poco las diferencias y creo que para lo que es un Rally del Chaco se puede decir que es casi un empate técnico. Espero que mañana, así como hoy, el polvo no afecte mucho a la mañana”, palpitó Galanti sobre las ocho pruebas especiales de la Etapa 2, que comienza a las 07:30.

Galanti había terminado la PE4 a 56,48 segundos de Fau, que fue primero en las tres tramos iniciales. Desde la PE5, en Campo Karen, el líder del Campeonato Nacional de Rally 2026 empezó a remontar la desventaja con el mundialista. “Nos teníamos fe en Campo Karen en realidad”, mencionó.

“Es un tramo que siempre nos va bien, y bueno, empezamos ahí la remontada. Si bien la diferencia fue chica, en la Histórica (Picada) apretamos también bastante y nos fuimos sintiendo cómodos pero sin buscar realmente excesos. Estábamos concentrados en nuestro ritmo”, explico Galanti.

El Toyota GR Yaris Rally2 de Alejandro Galanti y Marcelo Toyotoshi en la rampa de Mariscal Estigarribia después de finalizar la Etapa 1 del Rally del Chaco 2026.
El Toyota GR Yaris Rally2 de Alejandro Galanti y Marcelo Toyotoshi en la rampa de Mariscal Estigarribia después de finalizar la Etapa 1 del Rally del Chaco 2026.

Alejandro Galanti y la Etapa 2 del Rally del Chaco 2026

“Sin duda hay que tener un ritmo alto para no perder distancia de los punteros. Estamos hoy bien posicionados para continuar la carrera mañana”, finalizó Galanti sobre las ocho pruebas en los 222,34 kilómetros cronometrados de la Etapa 2, que arranca en Ruta D092 Largada-La Patria.

Lea más: Fau Zaldívar: “Estamos cumpliendo con nuestros objetivos”

“Mañana (sábado) hay que estar bien despierto porque arrancamos con La Patria y Cemelpa. Después entramos a la Línea, como tercer tramo, y serán sesenta y tres kilómetros en los que puede pasar cualquier cosa”, adelantó Galanti tras ingresar el Toyota GR Yaris Rally al Parque Cerrado.

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