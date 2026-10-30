Fau Zaldívar: “Mantener un ritmo que nos mantenga cerca de la punta”

Fau Zaldívar subió a la rampa de Mariscal Estigarribia a las 05:37 y partió con destino a la primera especial de la Etapa 1, los 14,86 kilómetros de Ruta D092 Largada-La Patria. Antes, el mundialista habló con ABC y aseguró que la estrategia en el primer día es “ir de menos a más”.

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“Empezando un nuevo Rally del Chaco, viendo como está el ritmo y ver que tenemos que ajustar”, expresó el piloto del Skoda Fabia RS Rally2, que el domingo fue el más rápido en la clasificación del TCR51 en el Autódromo Víctor Rubén Dumot de Capiatá, motivo por el que abre el Infierno Verde.

Fau Zaldívar y la Etapa 1: “Ir de menos a más”

“Ir de menos a mas y tratar de encontrar un ritmo positivo que nos pueda mantener cerca de la punta y si es posible en la punta”, mencionó Fau, quien busca revancha luego de que en 2025 perdiera la competencia en el último tramo por problemas mecánicos en el Hyundai i20 N Rally2.