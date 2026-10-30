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ABC Motor
30 de octubre de 2026 - 06:22

Fau Zaldívar: “Mantener un ritmo que nos mantenga cerca de la punta”

Fau Zaldívar es el primero en partir desde la rampa de Mariscal Estigarribia para disputar la Etapa 1 del Rally del Chaco 2026.
Fau Zaldívar es el primero en partir desde la rampa de Mariscal Estigarribia para disputar la Etapa 1 del Rally del Chaco 2026.Fernando Romero, ABC Color

Fau Zaldívar fue el primero en la rampa de Mariscal Estigarribia. El piloto mundialista empieza el sueño de conquistar el Rally del Chaco por primera vez.

Por Darío Ibarra
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Fau Zaldívar subió a la rampa de Mariscal Estigarribia a las 05:37 y partió con destino a la primera especial de la Etapa 1, los 14,86 kilómetros de Ruta D092 Largada-La Patria. Antes, el mundialista habló con ABC y aseguró que la estrategia en el primer día es “ir de menos a más”.

Lea más: Comienza el Rally del Chaco 2026: La Etapa 1 en vivo

“Empezando un nuevo Rally del Chaco, viendo como está el ritmo y ver que tenemos que ajustar”, expresó el piloto del Skoda Fabia RS Rally2, que el domingo fue el más rápido en la clasificación del TCR51 en el Autódromo Víctor Rubén Dumot de Capiatá, motivo por el que abre el Infierno Verde.

Fau Zaldívar es el primero en partir desde la rampa de Mariscal Estigarribia para disputar la Etapa 1 del Rally del Chaco 2026.
Fau Zaldívar es el primero en partir desde la rampa de Mariscal Estigarribia para disputar la Etapa 1 del Rally del Chaco 2026.

Fau Zaldívar y la Etapa 1: “Ir de menos a más”

“Ir de menos a mas y tratar de encontrar un ritmo positivo que nos pueda mantener cerca de la punta y si es posible en la punta”, mencionó Fau, quien busca revancha luego de que en 2025 perdiera la competencia en el último tramo por problemas mecánicos en el Hyundai i20 N Rally2.

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