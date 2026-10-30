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ABC Motor
30 de octubre de 2026 - 19:57

Blas Zapag, el mejor de la Etapa 1 del TCR51 en Camionetas

La Toyota Hilux T1 de Blas Zapag y Enrique Fratta en la Picada Histórica de la Etapa 1 del Rally del Chaco 2026.
La Toyota Hilux T1 de Blas Zapag y Enrique Fratta en la Picada Histórica de la Etapa 1 del Rally del Chaco 2026.Gustavo Machado, ABC Color

Las Camionetas finalizaron la Etapa 1 del Rally del Chaco: Blas Zapag y Enrique Fratta lideran la clasificación general de la categoría.

Por Darío Ibarra
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Blas Zapag ganó la Etapa 1 del Rally del Chaco 2026 en Camionetas. El piloto del Toyota Hilux T1, navegado por Enrique Fratta, ganó seis de las siete pruebas especiales y finalizó la jornada con una ventaja de 25 minutos y 16,92 segundos sobre Armando Benítez, quien finalizó segundo.

Lea más: Fau Zaldívar conquistó la Etapa 1 del Rally del Chaco 2026

Al igual que los autos 4x4 y 4x2, la categoría realizó todos los tramos (también de la Etapa 2 y Etapa 3). Zapag, quien partió primero en la modalidad al vencer en la clasificación en el Autódromo Víctor Rubén Dumot en Capiatá, fue el más rápido en la PE2, PE3, PE4, PE5, PE7 y PE8.

La Toyota Hilux T1 de Blas Zapag y Enrique Fratta en la Picada Histórica de la Etapa 1 del Rally del Chaco 2026.
La Toyota Hilux T1 de Blas Zapag y Enrique Fratta en la Picada Histórica de la Etapa 1 del Rally del Chaco 2026.

Zapag-Fratta fue uno de los dúos que inició el certamen. Del total, solo finalizaron seis: Armando Benítez-Marcelo Caballero segundo; Mark Hicks-Kelvin Hicks tercero, Carlos Rojas-Sebastián Cáceres cuarto; David Blanco-Mike White quinto y Arturo Núñez-Giovanni Gill, sexto.

Lea más: Iván Wasmosy ganó la Etapa 1 del Rally del Chaco 2026 en F2

Rally del Chaco: La clasificación de Camionetas al finalizar la Etapa 1

  1. Blas Zapag
  2. Armando Benítez +25:16,92
  3. Mark Hicks +42:49,88
  4. Carlos Rojas +43:48,24
  5. David Blanco +01:08:00,23
  6. Arturo Núñez +01:30:28,91
La Toyota Hilux T1 de Blas Zapag y Enrique Fratta en la Picada Histórica de la Etapa 1 del Rally del Chaco 2026.
La Toyota Hilux T1 de Blas Zapag y Enrique Fratta en la Picada Histórica de la Etapa 1 del Rally del Chaco 2026.

Por su parte, Miller Otazo y Hugo Elizeche, piloto y copiloto respectivamente a bordo de otro Toyota Hilux T1, estuvieron en competencia hasta la PE6 (12,55 kilómetros de Ruta Transchaco-Picada Historica) tramo en el que habían triunfado con 1,6 segundos de diferencia sobre Zapag.

¿Cómo será la Etapa 2 del Rally del Chaco 2026?

La Etapa 2 del Rally del Chaco 2026, el sábado 31 de octubre, también arranca a las 07:30 en los 14,86 kilómetros de Ruta D092 Largada-La Patria (PE9). La jornada es la más extensa de toda la carrera: son ocho pruebas especiales en 222,34 kilómetros cronometrados.

Cemelpa-Ruta D092 Llegada es la PE10; Línea Fronteriza-Pozo Hondo, la PE11; Picada 40-La Verónica, la PE12; Picada Chucho Largada-Llegada, la PE13; Aduana Infante Rivarola-Cuartel, la PE14; Picada León Perú-Misión Santa Rosa, la PE15; y Campo Karen Picada-Largada, la PE16.

Etapa 2 - Sábado 31 de octubre

  • PE9: Ruta D092 Largada-La Patria; 14,86 km/07:30
  • PE10: Cemelpa-Ruta D092 Llegada; 25,15 km/07:58
  • PE11: Línea Fronteriza-Pozo Indio; 63,05 km/09:41
  • PE12: Picada 40-La Verónica; 20,42 km/10:54
  • PE13: Picada Chucho Largada-Llegada; 22,67 km/12:12
  • PE14: Aduana Infante Rivarola-Cuartel; 10,55 km/12:40
  • PE15: Picada León Pirú-Misión Sta. Rosa; 32,80 km/13:58
  • PE16: Campo Karen Largada-Llegada; 32,84 km/ 15:41

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