Blas Zapag, el mejor de la Etapa 1 del TCR51 en Camionetas

Blas Zapag ganó la Etapa 1 del Rally del Chaco 2026 en Camionetas. El piloto del Toyota Hilux T1, navegado por Enrique Fratta, ganó seis de las siete pruebas especiales y finalizó la jornada con una ventaja de 25 minutos y 16,92 segundos sobre Armando Benítez, quien finalizó segundo.

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Al igual que los autos 4x4 y 4x2, la categoría realizó todos los tramos (también de la Etapa 2 y Etapa 3). Zapag, quien partió primero en la modalidad al vencer en la clasificación en el Autódromo Víctor Rubén Dumot en Capiatá, fue el más rápido en la PE2, PE3, PE4, PE5, PE7 y PE8.

Zapag-Fratta fue uno de los dúos que inició el certamen. Del total, solo finalizaron seis: Armando Benítez-Marcelo Caballero segundo; Mark Hicks-Kelvin Hicks tercero, Carlos Rojas-Sebastián Cáceres cuarto; David Blanco-Mike White quinto y Arturo Núñez-Giovanni Gill, sexto.

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Rally del Chaco: La clasificación de Camionetas al finalizar la Etapa 1

Blas Zapag Armando Benítez +25:16,92 Mark Hicks +42:49,88 Carlos Rojas +43:48,24 David Blanco +01:08:00,23 Arturo Núñez +01:30:28,91

Por su parte, Miller Otazo y Hugo Elizeche, piloto y copiloto respectivamente a bordo de otro Toyota Hilux T1, estuvieron en competencia hasta la PE6 (12,55 kilómetros de Ruta Transchaco-Picada Historica) tramo en el que habían triunfado con 1,6 segundos de diferencia sobre Zapag.

¿Cómo será la Etapa 2 del Rally del Chaco 2026?

La Etapa 2 del Rally del Chaco 2026, el sábado 31 de octubre, también arranca a las 07:30 en los 14,86 kilómetros de Ruta D092 Largada-La Patria (PE9). La jornada es la más extensa de toda la carrera: son ocho pruebas especiales en 222,34 kilómetros cronometrados.

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Cemelpa-Ruta D092 Llegada es la PE10; Línea Fronteriza-Pozo Hondo, la PE11; Picada 40-La Verónica, la PE12; Picada Chucho Largada-Llegada, la PE13; Aduana Infante Rivarola-Cuartel, la PE14; Picada León Perú-Misión Santa Rosa, la PE15; y Campo Karen Picada-Largada, la PE16.

Etapa 2 - Sábado 31 de octubre