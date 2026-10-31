Alejandro Galanti lidera el Rally del Chaco 2026 tras la Etapa 2

Alejandro Galanti lidera el Rally del Chaco 2026 luego de finalizar la Etapa 2. El seis veces ganador del certamen más importante del automovilismo paraguayo aprovechó el abandono de Fau Zaldívar y escaló al primer lugar de la clasificación general de la competencia.

Galanti, quien tiene un tiempo neto de carrera de 2 horas, 57 minutos y 43,36 segundos, finalizó la jornada con una ventaja de 39,20 segundos de Migue Zaldívar, quien terminó en el segundo lugar. Por su parte, Gustavo Saba recuperó el tercer puesto y quedó a 4 minutos y 37,38 segundos.

Alejandro Galanti, el más ganador del Transchaco Rally, arrancó el sábado a solo 2,81 segundos de Fau Zaldívar, quien sufrió dos penalizaciones al final de la Etapa 1. El mundialista había terminado con 15,81 de ventaja, pero los 13 segundos de sanción achicaron la diferencia entre ambos.

Fau aumentó nuevamente la distancia de Galanti tramo tras tramo, pero un problema en el motor del Skoda Fabia RS Rally2 poco después de iniciar la PE14, en Aduana Infante Rivarola-Cuartel, modificó la punta: el mundialista abandonó y el piloto del Toyota Gazoo Racing fue nuevo líder.

¿Cuántas pruebas especiales ganó Alejandro Galanti en la Etapa 2?

Alejandro Galanti ganó una sola de las 8 especiales de la Etapa 2 del Rally del Chaco 2026: Fau Zaldívar triunfó en la PE9 y en la PE10; Migue Zaldívar fue el más rápido en la en la PE11, en la PE12, en la PE14 y en la PE15; mientras que Tiago Weiler sorprendió con el mejor tiempo en la PE13.

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Weiler fue la novedad en los 22,67 kilómetros de Picada Chucho Largada-Llegada. El piloto del Toyota GR Yaris Rally2, navegado por Juan José Sánchez, había subido al podio de la general, pero finalmente terminó cuarto a 36,76 segundos del último ganador en el Infierno Verde.

Rally del Chaco 2026: Los ganadores de especiales en la Etapa 2

PE9: Fau Zaldívar y Marcelo der Ohannesian

PE10: Fau Zaldívar y Marcelo der Ohannesian

PE11: Migue Zaldívar y Adolfo González

PE12: Migue Zaldívar y Adolfo González

PE13: Tiago Weiler y Juan José Sánchez

PE14: Migue Zaldívar y Adolfo González

PE15: Migue Zaldívar y Adolfo González

PE16: Alejandro Galanti y Marcelo Toyotoshi

La clasificación del Rally del Chaco 2026 luego de la PE16

Alejandro Galanti Migue Zaldívar +39,20 Gustavo Saba +4:37,38 Tiago Weiler +5:14,14 Augusto Bestard +10:31,83 Diego Domínguez Bejarano +15:32,73 Fabrizio Chariani +26:24,30 Gerardo Wasmosy +39:22,78 Ricardo Escauriza +01:08:15,53 Gianluca Laterra +01:47:35,08 Iván Wasmosy +01:47:47,57

Rally del Chaco 2026: ¿Cómo será la Etapa 3 de la carrera?

La Etapa 3, que define al vencedor del Rally del Chaco, es el domingo 1 de noviembre. La jornada tiene 6 especiales en 121,76 kilómetros cronometrados. Son 4 tramos, entre los cuales 2 repiten una segunda pasada: Ruta Transchaco-Picada Histórica y Ocho Cué-Picada Aeropuerto.

En la última edición del Transchaco Rally, Fau Zaldívar lideraba la carrera hasta la última prueba, cuando un problema mecánico en el Hyundai i20 N Rally2 impidió la victoria y termino cediendo el triunfo a Gustavo Saba, quien celebró en la Región Occidental por primera vez.

Etapa 3 - Domingo 1 de noviembre