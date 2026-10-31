Fau Zaldívar y el abandono: “Se terminó el Chaco para nosotros”

Fin de otro sueño de ganar al Rally del Chaco: Fau Zaldívar abandonó la edición 51 del certamen más importante del automovilismo paraguayo a causa de un problema mecánico en el Skoda Fabia RS Rally2. El mundialista quedó parado en los primeros metros de Aduana Infante Rivarola-Cuartel.

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“Se terminó el Chaco para nosotros”, escribió Fau en las redes sociales. “Lastimosamente el motor dijo basta y nos quedamos con las manos vacías cuando veníamos liderando y gestionando de buena manera el rally”, añadió el piloto, que estaba liderando la carrera con 40 segundos de ventaja.

Fau Zaldívar: “Este deporte es así”

“Gracias a todos por la fuerza. Este deporte es así, toca recuperarnos”, finalizó Zaldívar, quien ganó la Etapa 1 el viernes y quien iba aumentado nuevamente la diferencia sobre Galanti después de recibir dos penalizaciones que cerraron el día con solo 3,81 segundos entre ambos.