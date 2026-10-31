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ABC Motor
31 de octubre de 2026 - 13:47

Fau Zaldívar y el abandono: “Se terminó el Chaco para nosotros”

El Skoda Fabia RS Rally2 de Fau Zaldívar y Marcelo der Ohannesian en el tramo de la Línea Fronteriza durante la Etapa 2 del Rally del Chaco 2026.
El Skoda Fabia RS Rally2 de Fau Zaldívar y Marcelo der Ohannesian en el tramo de la Línea Fronteriza durante la Etapa 2 del Rally del Chaco 2026.Gustavo Machado, ABC Color

Fau Zaldívar abandonó el Rally del Chaco por un problema en el motor del Skoda Fabia RS Rally2.

Por Darío Ibarra
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Fin de otro sueño de ganar al Rally del Chaco: Fau Zaldívar abandonó la edición 51 del certamen más importante del automovilismo paraguayo a causa de un problema mecánico en el Skoda Fabia RS Rally2. El mundialista quedó parado en los primeros metros de Aduana Infante Rivarola-Cuartel.

Lea más: Rally del Chaco 2026 en vivo: Alejandro Galanti es el nuevo líder

“Se terminó el Chaco para nosotros”, escribió Fau en las redes sociales. “Lastimosamente el motor dijo basta y nos quedamos con las manos vacías cuando veníamos liderando y gestionando de buena manera el rally”, añadió el piloto, que estaba liderando la carrera con 40 segundos de ventaja.

Los hermanos Migue y Fau (d) Zaldívar llegan al Parque Cerrado para iniciar la Etapa 2 del Rally del Chaco 2026.
Los hermanos Migue y Fau (d) Zaldívar llegan al Parque Cerrado para iniciar la Etapa 2 del Rally del Chaco 2026.

Fau Zaldívar: “Este deporte es así”

“Gracias a todos por la fuerza. Este deporte es así, toca recuperarnos”, finalizó Zaldívar, quien ganó la Etapa 1 el viernes y quien iba aumentado nuevamente la diferencia sobre Galanti después de recibir dos penalizaciones que cerraron el día con solo 3,81 segundos entre ambos.

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