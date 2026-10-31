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ABC Motor
31 de octubre de 2026 - 13:05

El Dakar se muda a Portugal y Marruecos

El Rally Dakar se muda a Portugal y Marruecos en 2027.
El Rally Dakar se muda a Portugal y Marruecos en 2027.153302+0000 GIUSEPPE CACACE

Obligado a abandonar el desierto saudita, el Dakar 2027, el rally raid más famoso del mundo, se disputará “excepcionalmente” en Portugal y Marruecos en enero.

Por ABC Color
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Este traslado de la sede del Dakar 2027, anunciado el viernes por la empresa organizadora, supone un nuevo impacto de las guerras en Oriente Medio sobre eventos deportivos internacionales en el Golfo.

Lea más: Rally del Chaco 2026 en vivo: Fau Zaldívar sigue liderando la carrera

“Ante los recientes acontecimientos en el Reino de Arabia Saudita”, la intensificación de los ataques de los combatientes hutíes de Yemen respaldados por Irán contra Riad, “la carrera se traslada de forma excepcional en 2027 a Europa y África, antes de volver a suelo saudita en 2028 para celebrar su 50ª edición”, informó Amaury Sport Organisation (ASO).

Esta primera prueba constará de un prólogo seguido de 12 etapas, del 9 al 23 de enero entre Loulé-Faro, en Portugal, y Marrakech, en Marruecos.

Regreso a África

Esta carrera de deportes de motor es considerada por sus partidarios como “la más dura del mundo”, pero es duramente criticada por asociaciones de defensa del medio ambiente y de los derechos humanos.

Es la primera vez desde 2007 que este rally raid regresa a África. Anulado en 2008 debido al temor a atentados y amenazas yihadistas, el Dakar abandonó África para trasladarse a Sudamérica de 2009 a 2019, antes de celebrar siete ediciones en Arabia Saudita desde 2020 hasta el pasado enero.

El París-Dakar fue concebido y organizado por primera vez en 1978 por Thierry Sabine, un responsable de prensa francés apasionado por las aventuras y las motos, que murió en 1986 en un accidente de helicóptero.

El Algarve, en el sur de Portugal, “será el escenario del prólogo y del primer tramo cronometrado”, dijo el organizador. “Marruecos, con la perspectiva de una exploración total desde el norte hasta el extremo sur de su territorio, acogerá 11 etapas y una jornada de descanso en Agadir”, agregó.

No citó específicamente el paso programado por el territorio disputado del Sahara Occidental, controlado por Rabat, con etapas principalmente en etapas en la localidad de Smara.

La cuestión de esta ex colonia española, considerada como un “territorio no autónomo” por las Naciones Unidades, enfrenta desde hace décadas a Marruecos con los independentistas saharauís del Frente Polisario, apoyados por Argelia.

En octubre de 2025, el Consejo de Seguridad de la ONU votó una resolución a iniciativa de Estados Unidos, estimando que el plan de autonomía marroquí era la solución más factible para el Sahara Occidental. Los pilotos deberán recorrer un total de 7.824 km, de los que 4.341 serán cronometrados, explicaron.

Un “verdadero Dakar”

Para el director de la prueba, David Castera, este Dakar 2027, “se inscribirá en los estándares deportivos que siempre la han convertido en la prueba más exigente de rally raid”.

La reanudación de las hostilidades entre los hutíes de Yemen, apoyados por Teherán, y Riad, en particular los bombardeos contra el aeropuerto de la capital saudita el 10 de octubre (13 muertos), obligaron a ASO a buscar de urgencia otro recorrido, barajando una salida desde España o Portugal y el paso por Marruecos.

La guerra iniciada a finales de febrero entre Irán por un lado, y Estados Unidos e Israel por otro, y su impacto en todos los países del Golfo, han trastocado los calendarios deportivos de esta región que se abre al deporte y al turismo. Así ocurrió con la cancelación en abril de los Grandes Premios de Fórmula 1 en Yeda (Arabia Saudita) y en Baréin, así como de la última prueba en noviembre del Campeonato del Mundo de Rallies (WRC) en el desierto saudita.

Los dos últimos GP de F1 en Qatar (27-29 de noviembre) y en Abu Dabi (4-6 de diciembre) se mantienen por ahora, al igual que el de MotoGP de Qatar (6-8 de noviembre), pero están sometidos a fuertes tensiones internas.

En tenis, el Six Kings Slam, un torneo de exhibición que debía reunir a varios de los mejores jugadores, como Carlos Alcaraz, Novak Djokovic y Alexander Zverev, en Arabia Saudita, fue aplazado.

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