Rally del Chaco 2026 en vivo: La Etapa 2 de la carrera, en marcha

La Etapa 2 del Rally del Chaco en vivo

08:35 La clasificación del Rally del Chaco luego de la PE10

Fau Zaldívar Alejandro Galanti +33,67 Migue Zaldívar +2:34,97 Diego Domínguez +2:37,70 Augusto Bestard +3:58,6

08:27 Diego Domínguez Bejarano finalizó la PE10

Diego Domínguez Bejarano culminó la PE10 con un tiempo de 12 minutos y 20,30 segundos.

08:24 Migue Zaldívar culminó la segunda especial de la Etapa 2

Migue Zaldívar finalizó la PE10 con un tiempo de 12 minutos y 40,3 segundos.

08:23 Fau Zaldívar aumenta la diferencia sobre Alejandro Galanti

Fau Zaldívar aumentó la distancia sobre Alejandro Galanti a 33,67 segundos en la clasificación general del Rally del Chaco 2026.

08:21 Alejandro Galanti llegó al final de la PE10 del TCR51

Alejandro Galanti terminó la PE10 con un tiempo de 12 minutos y 24,01 segundos.

08:18 Fau Zaldívar culminó la PE10 en Ruta D092 Largada

Fau Zaldívar culminó la PE10 en 12 minutos y 02,05 segundos, mejorando en 30 segundos la pasada que realizó en la Etapa 1.

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08:00 La PE10, que debía empezar a las 07:58, está retrasada

El arranque de la PE10, la segunda de la Etapa 2, está retrasada debido a una pérdida de comunicación entre el director de la prueba y la camioneta de seguridad del Touring.

07:55 La clasificación del Rally del Chaco luego de la PE9

Fau Zaldívar Alejandro Galanti +11,71 Migue Zaldívar +1:56,99 Diego Domínguez +2:19,45 Augusto Bestard +3:32,45

07:48 Augusto Bestard cerró la PE9 del Rally del Chaco 2026

Augusto Bestard culminó la PE9, en la Etapa 2, con 5 minutos y 34 segundos.

07:45 Diego Domínguez Bejarano culminó la PE9

Diego Domínguez Bejarano realizó 5 minutos y 25,4 minutos en la PE9 del Rally del Chaco 2026.

07:42 Migue Zaldívar llegó al final de la PE9 del Rally del Chaco

Migue Zaldívar finalizó la PE9 con un tiempo de 5 minutos y 35,4 segundos.

07:38 Alejandro Galanti culminó la PE9 del Rally del Chaco

Alejandro Galanti terminó la PE9 del Rally del Chaco 2026 con 5 minutos y 28,50 segundos.

07:35 Fau Zaldívar finalizó la PE9 en La Patria

Fau Zaldívar terminó la PE9 del Rally del Chaco 2026 con un tiempo de 5 minutos y 20,6 segundos.

07:33 Alejandro Galanti está en carrera en la Etapa 2

Alejandro Galanti partió y realiza la Etapa 2 del Rally del Chaco 2026.

07:30 ¡Fau Zaldívar arranca la Etapa 2 del Rally del Chaco!

Fau Zaldívar es el primero en partir en la Etapa 2 del Rally del Chaco 2026. La jornada empieza en los 14,86 kilómetros de Ruta D092 Largada-La Patria.

07:20 Fau Zaldívar, con 13 segundos de penalizaciones

Fau Zaldívar fue penalizado con 13 segundos al finalizar la Etapa 1 del Rally del Chaco 2026: 5 segundos por chicana en la PE7 y 8 por exceso de velocidad en la PE8.

07:15 Blas Zapag, el mejor de la Etapa 1 del TCR51 en Camionetas

Las Camionetas finalizaron la Etapa 1 del Rally del Chaco 2026: Blas Zapag y Enrique Fratta lideran la clasificación general de la categoría.

07:10 Iván Wasmosy ganó la Etapa 1 del Rally del Chaco en F2

Iván Wasmosy ganó la Etapa 1 del Rally del Chaco 2026 entre los autos de la tracción simple.

07:00 Fau Zaldívar fue el ganador de la Etapa 1 del Rally del Chaco

Fau Zaldívar fue el ganador de la Etapa 1 del Rally del Chaco 2026. El piloto del Skoda Fabia RS Rally2 ganó tres de las siete pruebas especiales del día.