Rally del Chaco 2026 en vivo: La Etapa 2 de la carrera, en marcha

La Etapa 2 del Rally del Chaco en vivo
08:35 La clasificación del Rally del Chaco luego de la PE10
- Fau Zaldívar
- Alejandro Galanti +33,67
- Migue Zaldívar +2:34,97
- Diego Domínguez +2:37,70
- Augusto Bestard +3:58,6
08:27 Diego Domínguez Bejarano finalizó la PE10
Diego Domínguez Bejarano culminó la PE10 con un tiempo de 12 minutos y 20,30 segundos.
08:24 Migue Zaldívar culminó la segunda especial de la Etapa 2
Migue Zaldívar finalizó la PE10 con un tiempo de 12 minutos y 40,3 segundos.
08:23 Fau Zaldívar aumenta la diferencia sobre Alejandro Galanti
Fau Zaldívar aumentó la distancia sobre Alejandro Galanti a 33,67 segundos en la clasificación general del Rally del Chaco 2026.
08:21 Alejandro Galanti llegó al final de la PE10 del TCR51
Alejandro Galanti terminó la PE10 con un tiempo de 12 minutos y 24,01 segundos.
08:18 Fau Zaldívar culminó la PE10 en Ruta D092 Largada
Fau Zaldívar culminó la PE10 en 12 minutos y 02,05 segundos, mejorando en 30 segundos la pasada que realizó en la Etapa 1.
08:00 La PE10, que debía empezar a las 07:58, está retrasada
El arranque de la PE10, la segunda de la Etapa 2, está retrasada debido a una pérdida de comunicación entre el director de la prueba y la camioneta de seguridad del Touring.
07:55 La clasificación del Rally del Chaco luego de la PE9
- Fau Zaldívar
- Alejandro Galanti +11,71
- Migue Zaldívar +1:56,99
- Diego Domínguez +2:19,45
- Augusto Bestard +3:32,45
07:48 Augusto Bestard cerró la PE9 del Rally del Chaco 2026
Augusto Bestard culminó la PE9, en la Etapa 2, con 5 minutos y 34 segundos.
07:45 Diego Domínguez Bejarano culminó la PE9
Diego Domínguez Bejarano realizó 5 minutos y 25,4 minutos en la PE9 del Rally del Chaco 2026.
07:42 Migue Zaldívar llegó al final de la PE9 del Rally del Chaco
Migue Zaldívar finalizó la PE9 con un tiempo de 5 minutos y 35,4 segundos.
07:38 Alejandro Galanti culminó la PE9 del Rally del Chaco
Alejandro Galanti terminó la PE9 del Rally del Chaco 2026 con 5 minutos y 28,50 segundos.
07:35 Fau Zaldívar finalizó la PE9 en La Patria
Fau Zaldívar terminó la PE9 del Rally del Chaco 2026 con un tiempo de 5 minutos y 20,6 segundos.
07:33 Alejandro Galanti está en carrera en la Etapa 2
Alejandro Galanti partió y realiza la Etapa 2 del Rally del Chaco 2026.
07:30 ¡Fau Zaldívar arranca la Etapa 2 del Rally del Chaco!
Fau Zaldívar es el primero en partir en la Etapa 2 del Rally del Chaco 2026. La jornada empieza en los 14,86 kilómetros de Ruta D092 Largada-La Patria.
07:20 Fau Zaldívar, con 13 segundos de penalizaciones
Fau Zaldívar fue penalizado con 13 segundos al finalizar la Etapa 1 del Rally del Chaco 2026: 5 segundos por chicana en la PE7 y 8 por exceso de velocidad en la PE8.
07:15 Blas Zapag, el mejor de la Etapa 1 del TCR51 en Camionetas
Las Camionetas finalizaron la Etapa 1 del Rally del Chaco 2026: Blas Zapag y Enrique Fratta lideran la clasificación general de la categoría.
07:10 Iván Wasmosy ganó la Etapa 1 del Rally del Chaco en F2
Iván Wasmosy ganó la Etapa 1 del Rally del Chaco 2026 entre los autos de la tracción simple.
07:00 Fau Zaldívar fue el ganador de la Etapa 1 del Rally del Chaco
Fau Zaldívar fue el ganador de la Etapa 1 del Rally del Chaco 2026. El piloto del Skoda Fabia RS Rally2 ganó tres de las siete pruebas especiales del día.