Rally del Chaco 2026 en vivo: Alejandro Galanti es el nuevo líder

La Etapa 2 del Rally del Chaco en vivo

13:25 La clasificación del Rally del Chaco luego de la PE14

Alejandro Galanti Migue Zaldívar +28,10 Gustavo Saba +3:34,78 Tiago Weiler +4:15,84 Augusto Bestard +7:29,73

13:15 Quedan dos PE para finalizar la Etapa 2 del TCR51

El Rally del Chaco 2026 tiene dos pruebas especiales para finalizar la Etapa 2: Picada León Pirú-Misión Santa Rosa (14:03) y Campo Karen Largada-Llegada (15:46).

13:03 Migue Zaldívar finalizó la PE14 en Cuartel

Migue Zaldívar llegó al final de la PE14 con un tiempo 4 minutos y 46,8 segundos.

13:01 Fau Zaldívar quedó en el tramo de la PE14

Fau Zaldívar arrancó, pero no terminó la PE14. El mundialista sufrió problemas de motor en el Skoda Fabia RS Rally2.

13:00 Alejandro Galanti terminó la PE14 y es nuevo líder del TCR

Alejandro Galanti es el nuevo líder del Rally del Chaco 2026. El más ganador del TCR marcó 4 minutos y 52,10 segundos.

12:50 La clasificación del Rally del Chaco luego de la PE13

Fau Zaldívar Alejandro Galanti +40,07 Migue Zaldívar +1:13,47 Gustavo Saba +4:15,65 Tiago Weiler +4:43,31 Augusto Bestard +7:43,40 Diego Domínguez +14:29,90

12:31 ¡Tiago Weiler marcó el mejor tiempo de la PE13!

Sorpresa en la PE13 del Rally del Chaco 2026: Tiago Weiler finalizó el tramo en 11 minutos y 59 segundos y marcó el mejor tiempo del prime.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

12:30 Migue Zaldívar descontó la diferencia con Alejandro Galanti

Migue Zaldívar volvió a descontar a Alejandro Galanti: el vigente campeón del Campeonato Nacional de Rally está a 33,4 segundos del piloto del Toyota Gazoo Racing Paraguay.

12:25 Fau Zaldívar volvió a aumentar la diferencia en el TCR

Fau Zaldívar extendió nuevamente la diferencia sobre Alejandro Galanti. Ahora, el mundialista lidera con 40,07 segundos de ventaja.

12:23 Migue Zaldívar llegó al final de la PE13 en Chucho

Migue Zaldívar culmino la PE13 en 12 minutos y 3,6 segundos, marcando nuevamente el mejor tiempo del prime.

12:20 Alejandro Galanti finalizó la PE13 en Chucho

Alejandro Galanti acabó la PE13 en Chucho en 12 minutos y 17,80 segundos.

12:17 Fau Zaldívar culminó la PE13 en Chucho

Fau Zaldívar la Picada Chucho en 12 minutos y 15,70 segundos.

12:08 Alejandro Galanti parte en la PE13 de Chucho

Alejandro Galanti realiza la Picada Chucho en la PE13 del Rally del Chaco 2026.

12:05 Fau Zaldívar realiza la PE13 en Picada Chucho

Fau Zaldívar corre la PE13 en los 22,67 kilómetros de la Picada Chucho.

11:50 La clasificación del Rally del Chaco luego de la PE12

Fau Zaldívar Alejandro Galanti +37,97 Migue Zaldívar +1:25,57 Gustavo Saba +4:12,05 Tiago Weiler +5:00,01 Augusto Bestard +6:38,20 Diego Domínguez +6:57,50

11:35 La próxima especial del TCR51 es en Chucho

La siguiente prueba del Rally de Chaco 2026 es la PE13: Picada Chucho Largada-Llegada de 22,67 kilómetros. El tramo arranca a las 12:05.

11:30 La clasificación de Camionetas hasta la PE10

Blas Zapag Mark Hicks +51:34,78 Carlos Rojas +1:00:06,74 Armando Benítez +1:05:39,92 David Blanco +1:37:02,93 Miller Ojazo +2:21:20,14

11:18 Fau Zaldívar aumenta la diferencia sobre Alejandro Galanti

Fau Zaldívar lidera el Rally del Chaco 2026 con 37,97 segundos de ventaja sobre Alejandro Galanti.

11:16 Migue Zaldívar finalizó la PE14 en La Verónica

Migue Zaldívar también finalizó la PE14: el piloto del Skoda Fabia RS Rally2 marcó 8 minutos y 14,10 segundos.

11:13 Alejandro Galanti llegó al final de la PE12

Alejandro Galanti terminó la PE12 en La Verónica en 8 minutos y 34,80 segundos.

11:10 Fau Zaldívar culminó la PE12 en La Verónica

Fau Zaldívar finalizó la PE12 con un tiempo de 8 minutos y 25,70 segundos.

11:02 Fau Zaldívar corre la PE12 en Picada 40

Fau Zaldívar partió en la PE12, los 20,42 kilómetros de la Picada 40 a La Verónica.

10:35 La clasificación del Rally del Chaco luego de la PE11

Fau Zaldívar Alejandro Galanti +28,87 Migue Zaldívar +1:37,17 Gustavo Saba +4:07,15 Tiago Weiler +5:00,01 Diego Domínguez +5:40,10 Augusto Bestard +6:03,10

10:30 Diego Domínguez Bejarano terminó la PE11 del TCR51

Diego Domínguez Bejarano registró 32 minutos y 10,4 segundos al finalizar la PE11. El mundialista acabó el prime con la rueda delantera derecha en llanta.

10:22 Migue Zaldívar llegó al final de la PE11

Migue Zaldívar acabó la PE11 en Pozo Indio con un tiempo de 27 minutos y 52,4 segundos. El piloto del Skoda Fabia RS Rally2 tiene el mejor tiempo del prime.

10:20 Alejandro Galanti terminó la PE11 en Pozo Indio

Alejandro Galanti finalizó la PE11 con 28 minutos y 55,40 segundos.

10:18 Fau Zaldívar culminó la PE11 en Pozo Indio

Fau Zaldívar culminó la PE11 del Rally del Chaco 2026 con un tiempo de 29 minutos y 0,20 segundos.

09:54 Migue Zaldívar partió en la PE11 del TCR51

Migue Zaldívar corre la prueba especial 11, Línea Fronteriza-Pozo Indio, del Rally del Chaco 2026.

09:51 Alejandro Galanti realiza la PE11 en Línea Fronteriza

Alejandro Galanti es el segundo en partir en la PE11 del Rally del Chaco 2026.

09:49 Fau Zaldívar partió en la PE11 del Rally del Chaco 2026

Fau Zaldívar abrió la PE11, la tercera especial de la Etapa 2 del Rally del Chaco 2026.

09:25 La clasificación del Rally del Chaco luego de la PE10 en la F2

Iván Wasmosy Carlos Bogado +6,30 Gianluca Laterra +44,50 Diego Cruz +46,10 César Cruz +1:17,50 Orlando Benítez +2:18

08:55 La clasificación del Rally del Chaco luego de la PE9 en la F2

Iván Wasmosy Carlos Bogado +4,09 Gianluca Laterra +32,81 Diego Cruz +01:00,81 Raúl Franco +1:27,67 César Cruz +2:30,33

08:45 La PE11 del Rally del Chaco comienza a las 09:41

La PE11 del Rally del Chaco 2026 empieza a las 09:41: son 63,05 kilómetros de tramo, el más extenso de la Etapa 2 y del resto de la carrera.

08:35 La clasificación del Rally del Chaco luego de la PE10

Fau Zaldívar Alejandro Galanti +33,67 Diego Domínguez +2:37,70 Migue Zaldívar +2:44,97 Augusto Bestard +3:58,60

08:27 Diego Domínguez Bejarano finalizó la PE10

Diego Domínguez Bejarano culminó la PE10 con un tiempo de 12 minutos y 20,30 segundos.

08:24 Migue Zaldívar culminó la segunda especial de la Etapa 2

Migue Zaldívar finalizó la PE10 con un tiempo de 12 minutos y 40,3 segundos.

08:23 Fau Zaldívar aumenta la diferencia sobre Alejandro Galanti

Fau Zaldívar aumentó la distancia sobre Alejandro Galanti a 33,67 segundos en la clasificación general del Rally del Chaco 2026.

08:21 Alejandro Galanti llegó al final de la PE10 del TCR51

Alejandro Galanti terminó la PE10 con un tiempo de 12 minutos y 24,01 segundos.

08:18 Fau Zaldívar culminó la PE10 en Ruta D092 Largada

Fau Zaldívar culminó la PE10 en 12 minutos y 02,05 segundos, mejorando en 30 segundos la pasada que realizó en la Etapa 1.

08:00 La PE10, que debía empezar a las 07:58, está retrasada

El arranque de la PE10, la segunda de la Etapa 2, está retrasada debido a una pérdida de comunicación entre el director de la prueba y la camioneta de seguridad del Touring.

07:55 La clasificación del Rally del Chaco luego de la PE9

Fau Zaldívar Alejandro Galanti +11,71 Migue Zaldívar +1:56,99 Diego Domínguez +2:19,45 Augusto Bestard +3:32,45

07:48 Augusto Bestard cerró la PE9 del Rally del Chaco 2026

Augusto Bestard culminó la PE9, en la Etapa 2, con 5 minutos y 34 segundos.

07:45 Diego Domínguez Bejarano culminó la PE9

Diego Domínguez Bejarano realizó 5 minutos y 25,4 minutos en la PE9 del Rally del Chaco 2026.

07:42 Migue Zaldívar llegó al final de la PE9 del Rally del Chaco

Migue Zaldívar finalizó la PE9 con un tiempo de 5 minutos y 35,4 segundos.

07:38 Alejandro Galanti culminó la PE9 del Rally del Chaco

Alejandro Galanti terminó la PE9 del Rally del Chaco 2026 con 5 minutos y 28,50 segundos.

07:35 Fau Zaldívar finalizó la PE9 en La Patria

Fau Zaldívar terminó la PE9 del Rally del Chaco 2026 con un tiempo de 5 minutos y 20,6 segundos.

07:33 Alejandro Galanti está en carrera en la Etapa 2

Alejandro Galanti partió y realiza la Etapa 2 del Rally del Chaco 2026.

07:30 ¡Fau Zaldívar arranca la Etapa 2 del Rally del Chaco!

Fau Zaldívar es el primero en partir en la Etapa 2 del Rally del Chaco 2026. La jornada empieza en los 14,86 kilómetros de Ruta D092 Largada-La Patria.

07:20 Fau Zaldívar, con 13 segundos de penalizaciones

Fau Zaldívar fue penalizado con 13 segundos al finalizar la Etapa 1 del Rally del Chaco 2026: 5 segundos por chicana en la PE7 y 8 por exceso de velocidad en la PE8.

07:15 Blas Zapag, el mejor de la Etapa 1 del TCR51 en Camionetas

Las Camionetas finalizaron la Etapa 1 del Rally del Chaco 2026: Blas Zapag y Enrique Fratta lideran la clasificación general de la categoría.

07:10 Iván Wasmosy ganó la Etapa 1 del Rally del Chaco en F2

Iván Wasmosy ganó la Etapa 1 del Rally del Chaco 2026 entre los autos de la tracción simple.

07:00 Fau Zaldívar fue el ganador de la Etapa 1 del Rally del Chaco

Fau Zaldívar fue el ganador de la Etapa 1 del Rally del Chaco 2026. El piloto del Skoda Fabia RS Rally2 ganó tres de las siete pruebas especiales del día.