Rally del Chaco 2026 en vivo: Alejandro Galanti es el nuevo líder

La Etapa 2 del Rally del Chaco en vivo
13:25 La clasificación del Rally del Chaco luego de la PE14
- Alejandro Galanti
- Migue Zaldívar +28,10
- Gustavo Saba +3:34,78
- Tiago Weiler +4:15,84
- Augusto Bestard +7:29,73
13:15 Quedan dos PE para finalizar la Etapa 2 del TCR51
El Rally del Chaco 2026 tiene dos pruebas especiales para finalizar la Etapa 2: Picada León Pirú-Misión Santa Rosa (14:03) y Campo Karen Largada-Llegada (15:46).
13:03 Migue Zaldívar finalizó la PE14 en Cuartel
Migue Zaldívar llegó al final de la PE14 con un tiempo 4 minutos y 46,8 segundos.
13:01 Fau Zaldívar quedó en el tramo de la PE14
Fau Zaldívar arrancó, pero no terminó la PE14. El mundialista sufrió problemas de motor en el Skoda Fabia RS Rally2.
13:00 Alejandro Galanti terminó la PE14 y es nuevo líder del TCR
Alejandro Galanti es el nuevo líder del Rally del Chaco 2026. El más ganador del TCR marcó 4 minutos y 52,10 segundos.
12:50 La clasificación del Rally del Chaco luego de la PE13
- Fau Zaldívar
- Alejandro Galanti +40,07
- Migue Zaldívar +1:13,47
- Gustavo Saba +4:15,65
- Tiago Weiler +4:43,31
- Augusto Bestard +7:43,40
- Diego Domínguez +14:29,90
12:31 ¡Tiago Weiler marcó el mejor tiempo de la PE13!
Sorpresa en la PE13 del Rally del Chaco 2026: Tiago Weiler finalizó el tramo en 11 minutos y 59 segundos y marcó el mejor tiempo del prime.
12:30 Migue Zaldívar descontó la diferencia con Alejandro Galanti
Migue Zaldívar volvió a descontar a Alejandro Galanti: el vigente campeón del Campeonato Nacional de Rally está a 33,4 segundos del piloto del Toyota Gazoo Racing Paraguay.
12:25 Fau Zaldívar volvió a aumentar la diferencia en el TCR
Fau Zaldívar extendió nuevamente la diferencia sobre Alejandro Galanti. Ahora, el mundialista lidera con 40,07 segundos de ventaja.
12:23 Migue Zaldívar llegó al final de la PE13 en Chucho
Migue Zaldívar culmino la PE13 en 12 minutos y 3,6 segundos, marcando nuevamente el mejor tiempo del prime.
12:20 Alejandro Galanti finalizó la PE13 en Chucho
Alejandro Galanti acabó la PE13 en Chucho en 12 minutos y 17,80 segundos.
12:17 Fau Zaldívar culminó la PE13 en Chucho
Fau Zaldívar la Picada Chucho en 12 minutos y 15,70 segundos.
12:08 Alejandro Galanti parte en la PE13 de Chucho
Alejandro Galanti realiza la Picada Chucho en la PE13 del Rally del Chaco 2026.
12:05 Fau Zaldívar realiza la PE13 en Picada Chucho
Fau Zaldívar corre la PE13 en los 22,67 kilómetros de la Picada Chucho.
11:50 La clasificación del Rally del Chaco luego de la PE12
- Fau Zaldívar
- Alejandro Galanti +37,97
- Migue Zaldívar +1:25,57
- Gustavo Saba +4:12,05
- Tiago Weiler +5:00,01
- Augusto Bestard +6:38,20
- Diego Domínguez +6:57,50
11:35 La próxima especial del TCR51 es en Chucho
La siguiente prueba del Rally de Chaco 2026 es la PE13: Picada Chucho Largada-Llegada de 22,67 kilómetros. El tramo arranca a las 12:05.
11:30 La clasificación de Camionetas hasta la PE10
- Blas Zapag
- Mark Hicks +51:34,78
- Carlos Rojas +1:00:06,74
- Armando Benítez +1:05:39,92
- David Blanco +1:37:02,93
- Miller Ojazo +2:21:20,14
11:18 Fau Zaldívar aumenta la diferencia sobre Alejandro Galanti
Fau Zaldívar lidera el Rally del Chaco 2026 con 37,97 segundos de ventaja sobre Alejandro Galanti.
11:16 Migue Zaldívar finalizó la PE14 en La Verónica
Migue Zaldívar también finalizó la PE14: el piloto del Skoda Fabia RS Rally2 marcó 8 minutos y 14,10 segundos.
11:13 Alejandro Galanti llegó al final de la PE12
Alejandro Galanti terminó la PE12 en La Verónica en 8 minutos y 34,80 segundos.
11:10 Fau Zaldívar culminó la PE12 en La Verónica
Fau Zaldívar finalizó la PE12 con un tiempo de 8 minutos y 25,70 segundos.
11:02 Fau Zaldívar corre la PE12 en Picada 40
Fau Zaldívar partió en la PE12, los 20,42 kilómetros de la Picada 40 a La Verónica.
10:35 La clasificación del Rally del Chaco luego de la PE11
- Fau Zaldívar
- Alejandro Galanti +28,87
- Migue Zaldívar +1:37,17
- Gustavo Saba +4:07,15
- Tiago Weiler +5:00,01
- Diego Domínguez +5:40,10
- Augusto Bestard +6:03,10
10:30 Diego Domínguez Bejarano terminó la PE11 del TCR51
Diego Domínguez Bejarano registró 32 minutos y 10,4 segundos al finalizar la PE11. El mundialista acabó el prime con la rueda delantera derecha en llanta.
10:22 Migue Zaldívar llegó al final de la PE11
Migue Zaldívar acabó la PE11 en Pozo Indio con un tiempo de 27 minutos y 52,4 segundos. El piloto del Skoda Fabia RS Rally2 tiene el mejor tiempo del prime.
10:20 Alejandro Galanti terminó la PE11 en Pozo Indio
Alejandro Galanti finalizó la PE11 con 28 minutos y 55,40 segundos.
10:18 Fau Zaldívar culminó la PE11 en Pozo Indio
Fau Zaldívar culminó la PE11 del Rally del Chaco 2026 con un tiempo de 29 minutos y 0,20 segundos.
09:54 Migue Zaldívar partió en la PE11 del TCR51
Migue Zaldívar corre la prueba especial 11, Línea Fronteriza-Pozo Indio, del Rally del Chaco 2026.
09:51 Alejandro Galanti realiza la PE11 en Línea Fronteriza
Alejandro Galanti es el segundo en partir en la PE11 del Rally del Chaco 2026.
09:49 Fau Zaldívar partió en la PE11 del Rally del Chaco 2026
Fau Zaldívar abrió la PE11, la tercera especial de la Etapa 2 del Rally del Chaco 2026.
09:25 La clasificación del Rally del Chaco luego de la PE10 en la F2
- Iván Wasmosy
- Carlos Bogado +6,30
- Gianluca Laterra +44,50
- Diego Cruz +46,10
- César Cruz +1:17,50
- Orlando Benítez +2:18
08:55 La clasificación del Rally del Chaco luego de la PE9 en la F2
- Iván Wasmosy
- Carlos Bogado +4,09
- Gianluca Laterra +32,81
- Diego Cruz +01:00,81
- Raúl Franco +1:27,67
- César Cruz +2:30,33
08:45 La PE11 del Rally del Chaco comienza a las 09:41
La PE11 del Rally del Chaco 2026 empieza a las 09:41: son 63,05 kilómetros de tramo, el más extenso de la Etapa 2 y del resto de la carrera.
08:35 La clasificación del Rally del Chaco luego de la PE10
- Fau Zaldívar
- Alejandro Galanti +33,67
- Diego Domínguez +2:37,70
- Migue Zaldívar +2:44,97
- Augusto Bestard +3:58,60
08:27 Diego Domínguez Bejarano finalizó la PE10
Diego Domínguez Bejarano culminó la PE10 con un tiempo de 12 minutos y 20,30 segundos.
08:24 Migue Zaldívar culminó la segunda especial de la Etapa 2
Migue Zaldívar finalizó la PE10 con un tiempo de 12 minutos y 40,3 segundos.
08:23 Fau Zaldívar aumenta la diferencia sobre Alejandro Galanti
Fau Zaldívar aumentó la distancia sobre Alejandro Galanti a 33,67 segundos en la clasificación general del Rally del Chaco 2026.
08:21 Alejandro Galanti llegó al final de la PE10 del TCR51
Alejandro Galanti terminó la PE10 con un tiempo de 12 minutos y 24,01 segundos.
08:18 Fau Zaldívar culminó la PE10 en Ruta D092 Largada
Fau Zaldívar culminó la PE10 en 12 minutos y 02,05 segundos, mejorando en 30 segundos la pasada que realizó en la Etapa 1.
08:00 La PE10, que debía empezar a las 07:58, está retrasada
El arranque de la PE10, la segunda de la Etapa 2, está retrasada debido a una pérdida de comunicación entre el director de la prueba y la camioneta de seguridad del Touring.
07:55 La clasificación del Rally del Chaco luego de la PE9
- Fau Zaldívar
- Alejandro Galanti +11,71
- Migue Zaldívar +1:56,99
- Diego Domínguez +2:19,45
- Augusto Bestard +3:32,45
07:48 Augusto Bestard cerró la PE9 del Rally del Chaco 2026
Augusto Bestard culminó la PE9, en la Etapa 2, con 5 minutos y 34 segundos.
07:45 Diego Domínguez Bejarano culminó la PE9
Diego Domínguez Bejarano realizó 5 minutos y 25,4 minutos en la PE9 del Rally del Chaco 2026.
07:42 Migue Zaldívar llegó al final de la PE9 del Rally del Chaco
Migue Zaldívar finalizó la PE9 con un tiempo de 5 minutos y 35,4 segundos.
07:38 Alejandro Galanti culminó la PE9 del Rally del Chaco
Alejandro Galanti terminó la PE9 del Rally del Chaco 2026 con 5 minutos y 28,50 segundos.
07:35 Fau Zaldívar finalizó la PE9 en La Patria
Fau Zaldívar terminó la PE9 del Rally del Chaco 2026 con un tiempo de 5 minutos y 20,6 segundos.
07:33 Alejandro Galanti está en carrera en la Etapa 2
Alejandro Galanti partió y realiza la Etapa 2 del Rally del Chaco 2026.
07:30 ¡Fau Zaldívar arranca la Etapa 2 del Rally del Chaco!
Fau Zaldívar es el primero en partir en la Etapa 2 del Rally del Chaco 2026. La jornada empieza en los 14,86 kilómetros de Ruta D092 Largada-La Patria.
07:20 Fau Zaldívar, con 13 segundos de penalizaciones
Fau Zaldívar fue penalizado con 13 segundos al finalizar la Etapa 1 del Rally del Chaco 2026: 5 segundos por chicana en la PE7 y 8 por exceso de velocidad en la PE8.
07:15 Blas Zapag, el mejor de la Etapa 1 del TCR51 en Camionetas
Las Camionetas finalizaron la Etapa 1 del Rally del Chaco 2026: Blas Zapag y Enrique Fratta lideran la clasificación general de la categoría.
07:10 Iván Wasmosy ganó la Etapa 1 del Rally del Chaco en F2
Iván Wasmosy ganó la Etapa 1 del Rally del Chaco 2026 entre los autos de la tracción simple.
07:00 Fau Zaldívar fue el ganador de la Etapa 1 del Rally del Chaco
Fau Zaldívar fue el ganador de la Etapa 1 del Rally del Chaco 2026. El piloto del Skoda Fabia RS Rally2 ganó tres de las siete pruebas especiales del día.