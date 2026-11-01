Márquez acelera por su 8º título mundial tras su victoria en Malasia

La estrella de Ducati y vigente campeón, Marc Márquez, logró así su séptimo Gran Premio del año, muy por delante de Pedro Acosta (KTM) y de su hermano menor Álex Márquez (Ducati-Gresini), que de alguna manera protegió a su hermano mayor del peligro que representa el italiano Marco Bezzecchi (Aprilia), tercero en la clasificación mundial provisional.

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El astro catalán suma ahora 399 puntos, mientras que el madrileño Jorge Martín, baja por haberse roto el radio de la muñeca derecha en Australia el fin de semana pasado, no sumó ningún punto y sigue bloqueado en 355 unidades.

El líder de MotoGP podría, en teoría, proclamarse campeón ya en el próximo GP de Qatar el fin de semana que viene, si finalmente se disputa en función de la evolución de la situación de seguridad en Oriente Medio.

Las tensiones son muy fuertes entre los pilotos, reticentes a viajar allí, y las autoridades organizadoras, habida cuenta de los intereses económicos en juego.

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Después de Qatar, quedarán a finales de noviembre las dos últimas citas en Portugal y en Valencia (España). Cada fin de semana hay 37 puntos en juego en caso de victoria en la sprint del sábado (12 puntos) y en el GP del domingo (25 puntos).

30 puntos

Marc Márquez necesitaría sumar el próximo fin de semana 30 puntos más que Martín para ser coronado por octava vez en la categoría reina, y por décima vez contando todas las categorías. En Malasia, Marc Márquez celebró “una carrera perfecta”.

“Pero tenemos que seguir súper concentrados”, matizó poco después, agotado como los demás pilotos debido al calor y la humedad de este país del Sudeste Asiático.

“No quedan muchas carreras, pero sí muchos momentos”, señaló Marc Márquez ante el micrófono del organizador oficial de MotoGP, sin estar seguro de que se celebre el GP de Qatar y de que Jorge Martín, campeón del mundo en 2024, esté recuperado.

En Sepang, los hermanos Márquez partieron desde la primera fila, Álex en la pole, para las 20 vueltas de un circuito de 5,543 km que Marc completó en 40 minutos, 14 segundos y 236 milésimas, sacándole más de cuatro segundos a Acosta.

A sus 33 años, con puntas de velocidad de 360 km/h y una media de 165 km/h, lideró de principio a fin y dominó por completo la carrera.

El japonés Ai Ogura, sobre una Aprilia del equipo privado Trackhouse, terminó cuarto tras una batalla final contra Bezzecchi, con la Aprilia oficial.

El tempestuoso italiano, todavía tercero en la clasificación mundial provisional con 332 puntos, cedió el quinto puesto de la carrera a su compatriota Enea Bastianini (ITA/KTM-Tech3) al cometer un error de pilotaje cuando vio la bandera a cuadros.