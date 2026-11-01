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ABC Motor
01 de noviembre de 2026 - 14:26

¡Migue Zaldívar, de MZ Racing, ganó el Rally del Chaco 2026!

El Skoda Fabia RS Rally2 de Migue Zaldívar y Adolfo González durante el Rally del Chaco 2026.
El Skoda Fabia RS Rally2 de Migue Zaldívar y Adolfo González durante el Rally del Chaco 2026.Gustavo Machado, ABC Color

Migue Zaldívar conquistó el Rally del Chaco: a bordo del Skoda Fabia RS Rally2, navegado por Adolfo González, el piloto ganó la carrera más importante del automovilismo paraguayo por primera vez.

Por Darío Ibarra
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Histórico: Migue Zaldívar ganó el Rally del Chaco 2026 y es bicampeón del Campeonato Nacional de Rally. El piloto del Skoda Fabia RS finalizó la carrera más importante del automovilismo paraguayo con 26,04 segundos de ventaja sobre Tiago Weiler y con 5 minutos y 9,68 segundos de Gustavo Saba, segundo y tercero respectivamente.

Migue arrancó la Etapa 3 del Transchaco Rally por detrás de Alejandro Galanti. El piloto del Toyota Gazoo Racing abrió la jornada con 32,20 segundos de ventaja, pero un vuelco en la PE18, los 12,55 kilómetros de Ruta Transchaco-Picada Histórica, modificó la punta de la carrera, que desde entonces fue para el piloto del MZ Racing.

El Skoda Fabia RS Rally2 de Migue Zaldívar y Adolfo González en la rampa de Mariscal Estigarribia antes de iniciar la Etapa 2 del Rally del Chaco 2026.
El Skoda Fabia RS Rally2 de Migue Zaldívar y Adolfo González en la rampa de Mariscal Estigarribia antes de iniciar la Etapa 2 del Rally del Chaco 2026.

Migue Zaldívar, del quinto lugar a la victoria en el Rally del Chaco 2026

Migue Zaldívar, quien arrancó la competencia desde el quinto lugar (posición lograda en la clasificación en el Autódromo Víctor Rubén Dumot), culminó la Etapa 1 (viernes) en el top 3: fue tercero por detrás de Fau Zaldívar y Alejandro Galanti. Por su parte, acabó la Etapa 2 (sábado) en el segundo puesto a prácticamente medio minuto de la punta.

Con el abandono de Fau en la PE14, la lucha por la victoria en el Infierno Verde y la conquista del título nacional quedó entre Galanti y Migue. Pero el fuera de pista del más ganador del TCR en la PE18, permitió a Zaldívar liderar la general, con Gustavo Saba y Tiago Weiler como perseguidores, y empezar a gestar el histórico triunfo en la Región Occidental.

El Skoda Fabia RS Rally2 de Migue Zaldívar y Adolfo González en el tramo de la Línea Fronteriza durante la Etapa 2 del Rally del Chaco 2026.
El Skoda Fabia RS Rally2 de Migue Zaldívar y Adolfo González en el tramo de la Línea Fronteriza durante la Etapa 2 del Rally del Chaco 2026.

Migue Zaldívar, con problemas en la suspensión del Skoda Fabia RS Rally2

En la PE18, en el mismo lugar del percance de Galanti, Saba también volcó y perdió tiempo en el tramo. Logró dar vuelta el auto y terminar el prime, pero quedó distante. Por su lado, Weiler, quien ganó la especial, redujo la diferencia y quedó al acecho de Migue Zaldívar, quien empezó a sufrir problemas con la suspensión del Skoda Fabia RS Rally2.

En la PE19, los 25 kilómetros de Ocho Cué-Picada Aeropuerto, Weiler descontó 2 minutos y 53,10 minutos por el inconveniente mecánico de Zaldívar, que replicó el contratiempo en la PE21. Antes la PE20 fue levantada por el director de la prueba, Javier Bento, por falta de seguridad debido a los autos trancados y los aficionados en el trazado.

Migue Zaldívar, piloto de MZ Racing, saluda desde el interior del Skoda Fabia RS Rally2 al bajar de la rampa de Mariscal Estigarribia luego de finalizar la Etapa 2 del Rally del Chaco 2026.
Migue Zaldívar, piloto de MZ Racing, saluda desde el interior del Skoda Fabia RS Rally2 al bajar de la rampa de Mariscal Estigarribia luego de finalizar la Etapa 2 del Rally del Chaco 2026.

La última especial del TCR y la victoria histórica de Migue Zaldívar

Con la suspensión cambiada, Migue Zaldívar corrió los últimos 28 kilómetros en Granja Intendente a Mariscal Estigarribia Norte: cronometró 16 minutos y 48,60 segundos en el tramo y celebró por duplicado: ganó el Rally del Chaco 2026 con 26,04 de ventaja sobre Tiago Weiler y conquistó el Campeonato Nacional de Rally 2026.

Por detrás de Migue, quien estuvo navegado por Adolfo González, y de Weiler, Gustavo Saba ocupó el tercero lugar de la clasificación general del Transchaco Rally. El piloto de Saba Competición, ganador de la edición 2025, acabó a 5 minutos y 9,68 segundos. Augusto Bestard fue cuarto a 10:11,63 y Diego Domínguez Bejarano, quinto a 26:12,13.

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