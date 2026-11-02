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ABC Motor
02 de noviembre de 2026 - 10:22

Antonelli se convierte en México en el campeón más joven de la Fórmula 1

Andrea Kimi Antonelli, el más joven campeón mundial de Fórmula 1.
Andrea Kimi Antonelli, el más joven campeón mundial de Fórmula 1.100119+0000 YURI CORTEZ

Con 20 años y 68 días, Andrea Kimi Antonelli se convirtió este domingo en México en el campeón más joven de la historia de la Fórmula 1 tras conquistar su primer título mundial.

Por ABC Color
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El prodigioso corredor de Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, terminó tercero en el Autódromo Hermanos Rodríguez, por detrás del neerlandés Max Verstappen y el británico Lewis Hamilton.

Lea más: ¡Migue Zaldívar, de MZ Racing, ganó el Rally del Chaco 2026!

“¡Lo logramos! No estaría aquí sin Mercedes ni sin mi familia”, dijo emocionado Antonelli, que suma nueve victorias en lo que va de ésta, su segunda temporada. “Estoy muy agradecido por este momento, lo llevaré conmigo para siempre”. “Todavía intento asimilar lo que ha ocurrido”, añadió.

El piloto bajó del bólido y corrió hasta su equipo que lo cargó y abrazó. Es además el primer italiano en conquistar el título en 73 años.

Con su tercer lugar el domingo, Antonelli llegó a 380 puntos, inalcanzable ya para quienes le siguen en la clasificación: Verstappen y Hamilton.

Verstappen se confirmó como el máximo ganador en México con seis triunfos y trepó al segundo lugar de la clasificación del Mundial de pilotos con 261 unidades.

Hamilton mantuvo la tercera posición en la clasificación con 259 unidades.

Verstappen comenzó la carrera desde el quinto lugar y remontó ante los Ferrari; aprovechó el retraso de Hamilton, que fue primero en la largada, y una penalización de cinco segundos de Charles Leclerc. “Ha sido una temporada increíble y compartir este podio con Max y Lewis es algo increíble. Espero con ilusión librar más batallas con ellos en el futuro”, expresó Antonelli.

Deseo cumplido

Antonelli fue cuarto en la parrilla de salida y tomó el liderato sobre la vuelta 30 cuando los corredores que iban delante de él entraron a pits.

El italiano fue el último corredor en entrar a boxes y volvió a la pista para completar el podio y asegurarse el campeonato. Previo a la carrera, a un costado de la pista, Mariana, una adolescente colombiana mostró su apoyo a Antonelli con un letrero: “Mi deseo por mis 15 años es verte campeón del mundo”.

Originaria de Bogotá, Mariana viajó a México acompañada por su madre para celebrar su cumpleaños en el Gran Premio. Su familia invirtió unos 7.000 dólares para los pasajes de avión y los boletos, sin contar hospedaje y alimentos.

“¡Lo amo! Cuando llegó a la Fórmula 1 quedé flechada por él. Es divino”, dijo con el nombre de Kimi en la mejilla.

Originario de Bolonia, Antonelli es apenas el tercer piloto italiano que se consagra campeón en la Fórmula 1 después de Giuseppe Farina en la temporada inaugural en 1950, y de Alberto Ascari, ganador de un bicampeonato en los lejanos 1952 y 1953.

Antonelli comenzó su carrera de piloto en el karting a los 7 años, en 2014. En 2021 debutó en la Fórmula 4 y tres años después se presentó en la Fórmula 2.

Su relación con Mercedes comenzó en 2019 en el programa de pilotos jóvenes. En 2024 apareció como piloto de pruebas en la Fórmula 1 y se perfiló como sucesor de Lewis Hamilton.

Logró su primera victoria en marzo en la segunda fecha del serial 2026 en Shanghái, China. En ese Gran Premio también consiguió su primera ’pole position’ e impuso el récord del piloto más joven en obtenerla a los 19 años, seis meses y 17 días.

300 carreras para Checo

Además de asegurar el título de pilotos, Antonelli acercó a Mercedes a la conquista del campeonato mundial de constructores.

La escudería alemana lidera la tabla de equipos con 630 puntos, seguida por Ferrari (504) y Red Bull (380).

En su Gran Premio 300, el local Sergio Pérez terminó decimoséptimo después de cinco abandonos, incluido el de Fernando Alonso con su Aston Martin por problemas mecánicos.

Valteri Bottas, de Cadillac, salió de la carrera por un quiebre de la suspensión delantera que provocó que impactara en el muro de contención.

Más tarde, Checo Pérez subió al decimosexto lugar por una penalización de diez segundos aplicada a Pierre Gasly por no haber reducido suficientemente la velocidad bajo régimen de bandera amarilla tras la violenta salida de pista de Bottas.

Franco Colapinto, el otro piloto de Alpine, recibió la misma sanción y quedó fuera de la zona de puntos como decimoquinto.

La temporada continuará en Brasil con el Gran Premio de São Paulo, que se celebrará entre el 6 y el 8 de noviembre.

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