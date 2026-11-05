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ABC Motor
05 de noviembre de 2026 - 14:43

Marc Márquez, de cara a un nuevo título mundial de MotoGP

Marc Márquez, con inmejorables posibilidades para conquistar un nuevo título mundial.
Marc Márquez, con inmejorables posibilidades para conquistar un nuevo título mundial.FAZRY ISMAIL

Quedan tres carreras para el final del Mundial de MotoGP y Marc Márquez dispondrá este fin de semana en Qatar de la primera ocasión para lograr el título, con lo que igualaría el récord en la categoría reina del motociclismo.

Por ABC Color
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A sus 33 años, Marc Márquez cuenta con 7 títulos (nueve contando todas las categorías), los mismos que otra leyenda de la especialidad, el italiano Valentino Rossi, y a uno solo del mítico Giacomo Agostini, que acaparó 15 coronas en los años 60 y 70, ocho de ellos en 500 cm3, la categoría que precedió a MotoGP.

Lea más: Gasly pide a Alpine “un segundo” de mejora para el coche de 2027

Con 44 puntos de ventaja sobre su compatriota Jorge Martín y 37 en juego en cada fin de semana (12 de la carrera esprint del sábado y 25 del GP dominical), Márquez necesita sumar 30 puntos más que su rival madrileño y 8 más que el italiano Marco Bezzecchi, el tercer piloto en discordia.

Martín, que no pudo correr la última prueba en Malasia tras haberse roto un hueso del brazo derecho, tratará de retrasar el título de Márquez, aunque nada parece que pueda detener al catalán, salvo un accidente.

“Veremos cómo responde el cuerpo y, a partir de este jueves, empezaremos a trabajar con Aprilia para ver hasta dónde podemos llegar” , declaró Martinator en un comunicado difundido por su constructor.

También Bezzecchi cree que la remontada es posible, pese a tener 67 puntos de retraso con respecto a Márquez: “Mientras haya posibilidad, aunque sea pequeña, tenemos que intentarlo”, dijo antes de la cita en el circuito de Losail, en las afueras de Qatar.

El título supondría el colofón a una temporada extraordinaria de Márquez, quien parecía que cuando comenzaron sus problemas físicos en 2020 y de su moto, lo que le llevó a cambiar Honda por Ducati en 2024, no iba a estar en disposición nunca más de luchar por los títulos.

Difícil contexto geopolítico

Ya logró la corona el año pasado en su primera temporada con una Ducati oficial, pero este curso parecía fuera de la pelea tras un inicio de campeonato muy complicado.

Después del Gran Premio de Italia (7ª prueba de las 22 programadas), el ilerdense tenía 102 puntos de retraso con respecto a Bezzecchi y 119 con Martín, quienes parecían lanzados con Aprilia. Pero desde entonces, Márquez se impuso en siete carreras de las once disputadas (en Australia no se corrió por una tormenta), dando la vuelta a la situación.

“Desde que regresó de su lesión, no ha cometido ni un solo error, la auténtica marca de un campeón”, escribió Gigi Dall’Igna, el patrón de Ducati, en sus redes tras la carrera en Sepang.

Más allá del posible título del español, el fin de semana estará marcado por el contexto geopolítico en la región: la organizadora de MotoGP ha mantenido el GP de Catar pese a la guerra en el Golfo y la posibilidad de ataques de Irán.

Muchos pilotos no querían viajar al pequeño estado, aunque sólo Yamaha decidió boicotear la prueba. La organización de MotoGP se mostró “decepcionada por la decisión de Yamaha”, una de las marcas históricas del motociclismo, y reiteró que existen garantías para el buen desarrollo del Gran Premio.

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