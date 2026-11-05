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ABC Motor
05 de noviembre de 2026 - 17:57

Posponen premiación a vencedores del Transchaco Rally y campeones del CNR

Transchaco Rally 2026 en la picada histórica.
Migue Zaldívar y Adolfo González (Škoda Fabia RS Rally2).Gustavo Machado

Las autoridades del Touring y Autómovil Club Paraguayo (TACPy) pospusieron la ceremonia de entrega de premios del 51° Petrobras Transchaco Rally y de la temporada 2026 del Campeonato Nacional de Rally (CNR), debido a las condiciones meteorológicas adversas pronosticadas para los próximos días.

Por Derlis Santacruz
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La ceremonia de premiación a los mejores de la 51ª edición del Petrobras Transchaco Rally y de la temporada 2026 del Campeonato Nacional de Rally (CNR), inicialmente prevista en el programa oficial para este viernes 6 en el Autódromo Víctor Rubén Dumot de Capiatá, a partir de las 21:00, fue pospuesta por la Comisión Deportiva del Touring y Automóvil Club Paraguayo (TACPy) a través del Comunicado 09/2026.

Lea más: ¡Migue Zaldívar, de MZ Racing, ganó el Rally del Chaco 2026!

En consecuencia, la misma pasó para el próximo martes 10 de noviembre, misma hora y escenario (salvo algún cambio que se dé en las próximas horas), y dicha “resolución obecede estrictamente a las condiciones climáticas de acuerdo a los pronósticos existentes para los próximos días”, según se puede leer en el mencionado comunicado.

Comunicado No. 09/2026 de la Comisión Deportiva del TACPy.
Comunicado No. 09/2026 de la Comisión Deportiva del TACPy.

Resultados oficiales y definitivos del TCR51

Igualmente, tras no haberse recibido protestas, reclamos y/o apelaciones en el TACPy, los resultados oficiales y definitivos son los siguientes:

Clasificación General Absoluta

  1. Migue Zaldívar y Adolfo González
  2. Tiago Weiler y Juan José Sánchez
  3. Gustavo Saba y Pablo Olmos
  4. Augusto Bestard y José Díaz
  5. Diego Domínguez Bejarano y Fernando Mussano
  6. Fabrizio Chiriani y Jorge González
  7. Gerardo Wasmosy y Germán Maune
  8. Ricardo Escauriza y Federico García
  9. Iván Wasmosy y Gonzalo Díaz
  10. Diego Cruz y Ramiro Ayala
Transchaco Rally 2026 en la picada histórica.
Iván Wasmosy y Gonzalo Díaz (Peugeot 208 Rally4).

Clasificación General F2

  1. Iván Wasmosy y Gonzalo Díaz
  2. Diego Cruz y Ramiro Ayala
  3. Carlos Bogado y Enrique Benítez
  4. Gianluca y Ricardo Laterra
  5. Hernán Argüello y Martín Rodríguez
  6. Orlando y Omar Benítez
  7. Manuel Giménez y Diego González
  8. Nicolás Baeza y Luis Cabo de Vila
  9. Luis María Gómez y Fernando Ruiz Díaz
  10. Víctor Escobar y Hugo Villalba

Clases

RC2A

  1. Migue Zaldívar y Adolfo González
  2. Tiago Weiler y Juan José Sánchez
  3. Gustavo Saba y Pablo Olmos

RC2B

  1. Fabrizio Chiriani y Jorge González
  2. Gerardo Wasmosy y Germán Maune
  3. Ricardo Escauriza y Federico García
Volkswagen de rally avanzando a gran velocidad, levantando polvo en un terreno arenoso con vegetación baja.
Fabrizio Chiriani y Jorge González (VW Polo GTI R5).

RC2N

  1. César Pedotti y Nicolás Elizaur
  2. Luis Panza y Alfredo Méndez
  3. Manuel Irala y Rafael Sosa
Piloto en auto de rally azul con detalles amarillos, saludando mientras avanza en un camino de tierra rodeado de seguridad.
César Pedotti y Nicolás Elizaur (Mitsubishi Lancer Evo X).

RC4A

  1. Iván Wasmosy y Gonzalo Díaz
  2. Diego Cruz y Ramiro Ayala
  3. Carlos Bogado y Enrique Benítez

RC4B

  1. Orlando y Omar Benítez
  2. Manuel Giménez y Diego González
  3. Luis María Gómez y Fernando Ruiz Díaz
Transchaco Rally 2026 en la picada histórica.
Orlando y Omar Benítez (Honda Civic Si Coupé).

RC4C

  1. Gianluca y Ricardo Laterra
  2. Hernán Argüello y Martín Rodríguez
  3. Víctor Escobar y Hugo Villalba
Transchaco Rally 2026 en la picada histórica.
Gianluca y Ricardo Laterra (Toyota Etios).

RC5

  1. Ceferino Ledesma y Óscar Yani
  2. Nelson Rolón y Héctor Gómez
  3. Jhonny Zeballos y Luis Ríos

General Camionetas

  1. Blas Zapag y Enrique Fratta
  2. Mark y Kelvin Hicks
  3. Carlos Rojas y Sebastián Cáceres
Transchaco Rally 2026 en la picada histórica.
Blas Zapag y Enrique Fratta (Toyota Hilux).

General Históricos

  1. Lua Weiler y Luis Figueredo
  2. Osvaldo Ruoti y Mario Laterza
  3. Francois Marret y Juan Bravo
Un auto de la categoría Históricos en la Picada 500 Vieja durante la Etapa 2 del Rally del Chaco 2026.
Lua Weiler y Luis Figueredo (Mitsubishi Lancer Evo).

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