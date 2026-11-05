Posponen premiación a vencedores del Transchaco Rally y campeones del CNR

La ceremonia de premiación a los mejores de la 51ª edición del Petrobras Transchaco Rally y de la temporada 2026 del Campeonato Nacional de Rally (CNR), inicialmente prevista en el programa oficial para este viernes 6 en el Autódromo Víctor Rubén Dumot de Capiatá, a partir de las 21:00, fue pospuesta por la Comisión Deportiva del Touring y Automóvil Club Paraguayo (TACPy) a través del Comunicado 09/2026.
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En consecuencia, la misma pasó para el próximo martes 10 de noviembre, misma hora y escenario (salvo algún cambio que se dé en las próximas horas), y dicha “resolución obecede estrictamente a las condiciones climáticas de acuerdo a los pronósticos existentes para los próximos días”, según se puede leer en el mencionado comunicado.
Resultados oficiales y definitivos del TCR51
Igualmente, tras no haberse recibido protestas, reclamos y/o apelaciones en el TACPy, los resultados oficiales y definitivos son los siguientes:
Clasificación General Absoluta
- Migue Zaldívar y Adolfo González
- Tiago Weiler y Juan José Sánchez
- Gustavo Saba y Pablo Olmos
- Augusto Bestard y José Díaz
- Diego Domínguez Bejarano y Fernando Mussano
- Fabrizio Chiriani y Jorge González
- Gerardo Wasmosy y Germán Maune
- Ricardo Escauriza y Federico García
- Iván Wasmosy y Gonzalo Díaz
- Diego Cruz y Ramiro Ayala
Clasificación General F2
- Iván Wasmosy y Gonzalo Díaz
- Diego Cruz y Ramiro Ayala
- Carlos Bogado y Enrique Benítez
- Gianluca y Ricardo Laterra
- Hernán Argüello y Martín Rodríguez
- Orlando y Omar Benítez
- Manuel Giménez y Diego González
- Nicolás Baeza y Luis Cabo de Vila
- Luis María Gómez y Fernando Ruiz Díaz
- Víctor Escobar y Hugo Villalba
Clases
RC2A
- Migue Zaldívar y Adolfo González
- Tiago Weiler y Juan José Sánchez
- Gustavo Saba y Pablo Olmos
RC2B
- Fabrizio Chiriani y Jorge González
- Gerardo Wasmosy y Germán Maune
- Ricardo Escauriza y Federico García
RC2N
- César Pedotti y Nicolás Elizaur
- Luis Panza y Alfredo Méndez
- Manuel Irala y Rafael Sosa
RC4A
- Iván Wasmosy y Gonzalo Díaz
- Diego Cruz y Ramiro Ayala
- Carlos Bogado y Enrique Benítez
RC4B
- Orlando y Omar Benítez
- Manuel Giménez y Diego González
- Luis María Gómez y Fernando Ruiz Díaz
RC4C
- Gianluca y Ricardo Laterra
- Hernán Argüello y Martín Rodríguez
- Víctor Escobar y Hugo Villalba
RC5
- Ceferino Ledesma y Óscar Yani
- Nelson Rolón y Héctor Gómez
- Jhonny Zeballos y Luis Ríos
General Camionetas
- Blas Zapag y Enrique Fratta
- Mark y Kelvin Hicks
- Carlos Rojas y Sebastián Cáceres
General Históricos
- Lua Weiler y Luis Figueredo
- Osvaldo Ruoti y Mario Laterza
- Francois Marret y Juan Bravo