Posponen premiación a vencedores del Transchaco Rally y campeones del CNR

La ceremonia de premiación a los mejores de la 51ª edición del Petrobras Transchaco Rally y de la temporada 2026 del Campeonato Nacional de Rally (CNR), inicialmente prevista en el programa oficial para este viernes 6 en el Autódromo Víctor Rubén Dumot de Capiatá, a partir de las 21:00, fue pospuesta por la Comisión Deportiva del Touring y Automóvil Club Paraguayo (TACPy) a través del Comunicado 09/2026.

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En consecuencia, la misma pasó para el próximo martes 10 de noviembre, misma hora y escenario (salvo algún cambio que se dé en las próximas horas), y dicha “resolución obecede estrictamente a las condiciones climáticas de acuerdo a los pronósticos existentes para los próximos días”, según se puede leer en el mencionado comunicado.

Resultados oficiales y definitivos del TCR51

Igualmente, tras no haberse recibido protestas, reclamos y/o apelaciones en el TACPy, los resultados oficiales y definitivos son los siguientes:

Clasificación General Absoluta

Migue Zaldívar y Adolfo González Tiago Weiler y Juan José Sánchez Gustavo Saba y Pablo Olmos Augusto Bestard y José Díaz Diego Domínguez Bejarano y Fernando Mussano Fabrizio Chiriani y Jorge González Gerardo Wasmosy y Germán Maune Ricardo Escauriza y Federico García Iván Wasmosy y Gonzalo Díaz Diego Cruz y Ramiro Ayala

Clasificación General F2

Iván Wasmosy y Gonzalo Díaz Diego Cruz y Ramiro Ayala Carlos Bogado y Enrique Benítez Gianluca y Ricardo Laterra Hernán Argüello y Martín Rodríguez Orlando y Omar Benítez Manuel Giménez y Diego González Nicolás Baeza y Luis Cabo de Vila Luis María Gómez y Fernando Ruiz Díaz Víctor Escobar y Hugo Villalba

Clases

RC2A

Migue Zaldívar y Adolfo González Tiago Weiler y Juan José Sánchez Gustavo Saba y Pablo Olmos

RC2B

Fabrizio Chiriani y Jorge González Gerardo Wasmosy y Germán Maune Ricardo Escauriza y Federico García

RC2N

César Pedotti y Nicolás Elizaur Luis Panza y Alfredo Méndez Manuel Irala y Rafael Sosa

RC4A

Iván Wasmosy y Gonzalo Díaz Diego Cruz y Ramiro Ayala Carlos Bogado y Enrique Benítez

RC4B

Orlando y Omar Benítez Manuel Giménez y Diego González Luis María Gómez y Fernando Ruiz Díaz

RC4C

Gianluca y Ricardo Laterra Hernán Argüello y Martín Rodríguez Víctor Escobar y Hugo Villalba

RC5

Ceferino Ledesma y Óscar Yani Nelson Rolón y Héctor Gómez Jhonny Zeballos y Luis Ríos

General Camionetas

Blas Zapag y Enrique Fratta Mark y Kelvin Hicks Carlos Rojas y Sebastián Cáceres

General Históricos