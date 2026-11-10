María Teresa de Filippis, primera mujer en competir en la Fórmula 1

María Teresa de Filippis compitió al volante de un Maserati 250F, después de que sus propios hermanos llegaran a poner en duda su capacidad para conducir rápido.

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15 de junio de 1958

Un día que trascendió a la historia del automovilismo como el primero en el que una mujer se puso al volante de un F1 y compitió en una prueba puntuable para el campeonato mundial.

Fue María Teresa de Filippis: ella misma se costeó la compra de su propio vehículo, un Maserati 250F con el que corrió en el Gran Premio de Bélgica. Acabó en el décimo puesto. Falleció Scanzorosciate (norte de Italia) el 9 de enero de 2016, a los 89 años, tras abrir un camino que hasta entonces solo estaba reservado a los hombres.

Una apuesta con sus hermanos

Nacida en Nápoles el 11 de noviembre de 1926, su acercamiento al automovilismo comenzó tras una apuesta con sus hermanos sobre lo rápido que podía conducir. Tenía 22 años.

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“Dos de mis hermanos apostaron entre ellos que yo no era capaz de conducir rápido. Me entrené en la costa amalfitana y gané mi primera carrera, la prueba Salerno-Cava dei Tirreni, al volante de un Fiat 500”, contó la propia italiana en una mítica entrevista con The Guardian en 2006.

Fue toda una sorpresa. Al principio, sus padres mantuvieron una actitud escéptica, pero nunca pusieron objeciones ya que desde el primero momento empezó ganando. Paso a paso, y carrera a carrera, en 1955 se incorporó al equipo de Maserati tras quedar segunda en dos ocasiones en el Campeonato Italiano de Automóviles Deportivos.

En 1958 dio el salto a la F1

Su primera tentativa fue el Gran Premio de Mónaco, donde no consiguió clasificarse. Un mes después, en Bélgica, logró un puesto en la parrilla de salida. Partió desde la decimonovena posición y terminó décima, a dos vueltas del vencedor, el británico Tony Brooks.

En total, participó en siete grandes premios y logró clasificarse para tres de los cinco que puntuaban para el campeonato. Abandonó la competición en 1959, marcada por la muerte del francés Jean Behra, amigo de ella y propietario de su equipo, y formó una familia.

En la citada entrevista, ante la pregunta sobre por qué decidió retirarse, María Teresa de Filippis respondió tajante: “Porque habían muerto demasiados amigos”.

“Dejé de ir a los circuitos. Al año siguiente me casé, después nació mi hija y la vida familiar pasó a ser más importante. No volví a tener relación con las carreras de automóviles hasta 1979, cuando me incorporé al Club Internacional”, explicó entonces. “El único casco que debería llevar una mujer es el de la peluquería”.

En un deporte hasta entonces marcado por la totalidad de la presencia masculina, María Teresa de Filippis se hizo hueco a través de trabajo, talento y un manejo del volante que en un principio, sorprendió a todos.

Pese a que no encontró demasiados prejuicios más allá del asombro que despertaba, el director del Gran Premio de Francia, el único evento en el que le impidieron participar, le dijo que “el único casco que debería llevar una mujer es el de la peluquería”.

Un precedente

Su trayectoria quedó como un precedente en la historia de la Fórmula 1. La siguiente mujer que consiguió tomar la salida en un Gran Premio fue otra italiana, Lella Lombardi, que compitió en la década de 1970 y se convirtió en la primera mujer en sumar puntos en el campeonato. Aunque no muchas más lograron llegar tan alto.

La británica Divina Galica, en esa misma década, la sudafricana Diseré Wilson, en 1980 o la italiana Giovanna Amati, en 1992, lo consiguieron después, si bien no llegaron a clasificar a un Gran Premio, mientras que la española María de Villota fue piloto de pruebas del equipo Marussia, en 2012.

Las palabras de María Teresa de Filippis en este sentido todavía resuenan hoy: “Muchos patrocinadores no creen que una mujer pueda competir en igualdad de condiciones. Es una pena, porque creo que habría un enorme interés si se le diera una oportunidad a una mujer en la Fórmula 1”.