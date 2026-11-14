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ABC Motor
14 de noviembre de 2026 - 21:44

4x4 Off-Road: El Club Cateura cierra su temporada en Nueva Italia

Competencia de club Cateura extremo Paraguay en Ybycui.
Mañana domingo, a partir de las 9:30, arrancará la acción en Nueva Italia.Gustavo Machado

La modalidad del 4x4 Off-Road se desplaza este fin de semana hacia la ciudad de Nueva Italia, que ya está lista para recibir la octava y última fecha del Campeonato Nacional Todoterreno 2026, organizado por el Club Cateura 4x4 Extremo Paraguay.

Por Derlis Santacruz
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Tras una intensa semana de preparativos y el cierre de las inscripciones este viernes, tanto la organización, Club Cateura 4x4 Extremo Paraguay, como las tripulaciones de las diferentes categorías ultiman todos y cada uno de los detalles para hacer frente este domingo al trazado doble, exigente y técnico, que será el utilizado para esta última cita del calendario 2026.

Lea más: Centurión y Génez prevalecen en el doble trazado de Ybycuí

El ambiente de competencia ya comenzó a vivirse en la noche del sábado, momento en el cual las potentes máquinas se lucieron en una vistosa exposición de vehículos frente al edificio de la Municipalidad de Nueva Italia, permitiendo así al público local y a los visitantes admirar de cerca a las mismas y tomar contacto con los protagonistas del fin de semana.

Competencia de club Cateura extremo Paraguay en Ybycui.
Los mejores exponentes del 4x4 Off-Road se enfrentarán este domingo en Nueva Italia.

Para la gran jornada dominical, la organización preparó un circuito diseñado para poner a prueba la destreza conductiva de los pilotos y la resistencia de las máquinas. La prueba constará de un exigente formato de dos vueltas clasificatorias y una final, como es habitual, tras las que conoceremos a los mejores de la fecha.

Competencia de club Cateura extremo Paraguay en Ybycui.
Aguadas como está se verán mañana domingo en el trazado de Nueva Italia.

Los competidores deberán sortear una combinación de superficies que incluirá pasto, barro, sectores de bosque, badenes naturales y artificiales, además de cruces por cursos de agua (seis en total), ingredientes que garantizan espectáculo puro, derrapes y pasos al límite en cada sector del trazado.

Según el cronograma oficial de la carrera, el predio abrirá sus puertas bien temprano para recibir a los equipos y al público amante de esta modalidad:

  • 7:00: Apertura oficial de portones al público.
  • 9:00: Reunión obligatoria de Pilotos (instancia donde las autoridades de la prueba podrán comunicar eventuales ajustes en el trazado o cronograma).
  • 9:30: Largada oficial de la primera máquina de la competencia.

Todo está dado para que Nueva Italia vibre al ritmo del rugir de los motores y la pasión por el 4x4 Off-Road.

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