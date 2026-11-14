Inolvidable gala de premiación del TCR 51 y del CNR 2026 en el VRD de Capiatá

El máximo coliseo automovilítico de nuestro país, el Autódromo Víctor Rubén Dumot, de la ciudad de Capiatá, se vistió de gala en la noche de este viernes para albergar la ceremonia de premiación final doble de la temporada 2026, que culminó con el 51° Petrobras Transchaco Rally, evento que cerró con broche de oro un año inolvidable marcado por la exigencia extrema de los caminos chaqueños y donde se cumplió la séptima y última fecha del calendario 2026 del Campeonato Nacional de Rally (CNR).
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La solemne apertura de la noche estuvo a cargo de las máximas autoridades del Touring y Automóvil Club Paraguayo (TACPy). Las palabras iniciales corrieron por cuenta de Ramón Codas Friedmann, presidente en ejercicio del TACPy, quien destacó el esfuerzo monumental que significó llevar adelante la edición número 51 de la máxima prueba del automovilismo nacional. A su turno, Édgar Molas, presidente de la Comisión Deportiva, enfatizó el éxito organizativo y el riguroso trabajo técnico que demandó recorrer una vez más las picadas del Chaco, secundado por los representantes de Petrobras, sponsor oficial del campeonato y del Transchaco Rally, entre otros.
La noche también sirvió para rendir tributo a las empresas e instituciones que hicieron posible llevar adelante la presente temporada del CNR y el TCR51: Nextar S.A., licenciataria de la marca Petrobras en Paraguay, Automotor S.A., Neumáticos Hankook, Emcesa, representante de Munich, Baterías Pioneiro y A. Martínez e Hijos, representante en el país de Termolar.
Asimismo, se entregaron distinciones especiales a Enrique Hellmers, de Hangares P.A.S. (Paraguay Air Service), sede de las verificaciones técnicas; a Plaza Madero, epicentro de la largada ceremonial y llegada final; a Ricardo Estigarribia, Gobernador del Departamento Central; y a Harold Bergen, Gobernador del Departamento de Boquerón. En el rubro de los abnegados grupos de control, el primer puesto fue para el equipo comandado por el oficial José Fretes, seguido por los grupos de Osvaldo Villamayor y Celso Ferreira, respectivamente.
Antes de coronar a los monarcas de la presente temporada del CNR, en todas y cada unas de las categorías y clases que reflejaron talento, efectividad y regularidad a lo largo del año, fueron citados los integrantes del podio de las categorías Históricos y Camionetas (con sus subdivisiones), quienes formaron parte del TCR51 y completaron la gran travesía en suelo chaqueño.
- Históricos Tracción Integral (Grupo A): Ganadores: Osvaldo Ruoti y Mario Laterza (Toyota Célica ST185)
- Históricos Tracción Integral (Grupo N) y Ganadores de la General: Lua Weiler y Luis Figueredo (Mitsubishi Lancer Evo IV)
- Históricos Tracción Simple (8v): Óscar Rodríguez y Emilio Bellasai (Renault 18 GTX)
- Históricos Tracción Simple (16v): Alberto Frontera y Gustavo Villamayor (Nissan Pulsar)
- Súper Históricos: Oscar Weiler y Carlos Lenguaza (Peugeot 505)
- Camionetas T1 Tracción Simple: David Blanco y Mike White (Volkswagen Saveiro)
- Camionetas T1 Diésel: Mark y Kelvin Hicks (Mitsubishi Montero)
- Camionetas T1 Nafta: Blas Zapag y Enrique Fratta (Toyota Hilux T1)
Los Campeones del CNR 2026
General de la Tracción Integral
- Campeones: Migue Zaldívar y Marcelo Toyotoshi
- Vicecampeones: Alejandro Galanti y Pablo Olmos
- Tercer Puesto: Gustavo Saba y Juan José Sánchez
Podios por Clases (Tracción Integral)
Clase RC2A
- Primer Puesto (Campeones): Migue Zaldívar y Marcelo Toyotoshi
- Segundo Puesto (Vicecampeones): Alejandro Galanti y Pablo Olmos
- Tercer Puesto: Gustavo Saba y Juan José Sánchez
Clase RC2B
- Primer Puesto (Campeones): Mauricio González y Jorge González
- Segundo Puesto (Vicecampeones): Bruno Llano y Carlos Zarca
- Tercer Puesto: Fabrizio Chiriani y Diego Fabiani
Clase RC2N
- Primer Puesto (Campeones): Joel Benítez
- Segundo Puesto (Vicecampeones): Ricardo Fretes y Jorge Modesto
General de la Tracción Simple
- Campeones: Iván Wasmosy y Gonzalo Díaz
- Vicecampeones: Diego Cruz y Ramiro Ayala
- Tercer Puesto: Nicolás Baeza y Hugo Villalba
Podios por Clases (Tracción Simple)
Clase RC4A
- Campeones: Iván Wasmosy y Gonzalo Díaz
- Vicecampeones: Diego Cruz y Ramiro Ayala
- Tercer Puesto: Nicolás Baeza y Jorge Cárdenas
Clase RC4B
- Campeones: Arnaldo y Luis Duarte
- Vicecampeones: Marcio Villar y Claudio Cazal
Clase RC4C
- Campeones: Gianluca y Ricardo Laterra
- Vicecampeones: Sebastián Martínez y Alejandro Álvarez
- Tercer Puesto: Mathias Consani
Clase RC5
- Campeones: Christian Ledesma y Óscar Yani
- Vicecampeones: Nelson Rolón y Héctor Gómez
- Tercer Puesto: Beto Ramírez y José Marín
La emoción del 51º Petrobras Transchaco Rally
Igualmente, antes de que fueran llamados quienes sobresalieron en la “prueba madre de nuestro país”, el Rally del Chaco 2026, también recibieron menciones y premios especiales los siguientes rubros:
- Extranjero Mejor Clasificado: Pablo Olmos (Argentina - Clase RC2A)
- “Pole” del Clasificatorio: Fau Zaldívar y Marcelo der Ohannesian
- Mejor Debutante: Hernán Ariel Argüello Amarilla (Piloto Auto #71)
- Auto Mejor Presentado (Voto Popular): Volkswagen Gol #86, tripulado por Augusto Rossi y Jorge Ríos.
- Reconocimiento “Choferes del Chaco”: Otorgado a las duplas Nicolás Baeza-Luis Cabo de Vila y Arnaldo y Luis Duarte por completar la vuelta sin haber hecho la relargada post abandono
- Copa de las 51 Ediciones (Tracción Simple): Iván Wasmosy y Gonzalo Díaz
- Copa de las 51 Ediciones (Tracción Integral): Migue Zaldívar y Adolfo González
- Trofeo a la Marca Ganadora: Škoda.
- Trofeo al Equipo Ganador: MZR Paraguay.
General de la Tracción Integral
- Primer puesto: Migue Zaldívar y Adolfo González
- Segundo puesto: Tiago Weiler y Juan José Sánchez
- Tercer Puesto: Gustavo Saba y Pablo Olmos
Podios por Clases (Tracción Integral)
Clase RC2A
- Primer puesto: Migue Zaldívar y Adolfo González
- Segundo puesto: Tiago Weiler y Juan José Sánchez
- Tercer Puesto: Gustavo Saba y Pablo Olmos
Clase RC2B
- Primer puesto: Fabrizio Chiriani y Jorge González
- Segundo puesto: Gerardo Wasmosy y Germán Maune
- Tercer Puesto: Ricardo Escauriza y Federico García
Clase RC2N
- Primer puesto: Fabrizio Chiriani y Jorge González
- Segundo puesto: Gerardo Wasmosy y Germán Maune
- Tercer Puesto: Ricardo Escauriza y Federico García
General de la Tracción Simple
- Primer puesto: Iván Wasmosy y Gonzalo Díaz
- Segundo puesto: Diego Cruz y Ramiro Ayala
- Tercer Puesto: Carlos Bogado y Enrique Benítez
Podios por Clases (Tracción Simple)
Clase RC4A
- Primer puesto: Iván Wasmosy y Gonzalo Díaz
- Segundo puesto: Diego Cruz y Ramiro Ayala
- Tercer Puesto: Carlos Bogado y Enrique Benítez
Clase RC4B
- Primer puesto: Orlando y Omar Benítez
- Segundo puesto: Manuel Giménez y Diego González
- Tercer Puesto: Luis María Gómez y Fernando Ruiz Díaz
Clase RC4C
- Primer puesto: Gianluca y Ricardo Laterra
- Segundo puesto: Hernán Argüello y Martín Rodríguez
- Tercer Puesto: Víctor Escobar y Hugo Villalba
Clase RC5
- Primer puesto: Christian Ledesma y Óscar Yani
- Segundo puesto: Nelson Rolón y Héctor Gómez
- Tercer Puesto: Johnny Zeballos y Luis Ríos
La velada concluyó entre aplausos, brindis y la algarabía de equipos, familiares y aficionados que ya palpitan lo que será la prometedora temporada 2027.