Inolvidable gala de premiación del TCR 51 y del CNR 2026 en el VRD de Capiatá

El máximo coliseo automovilítico de nuestro país, el Autódromo Víctor Rubén Dumot, de la ciudad de Capiatá, se vistió de gala en la noche de este viernes para albergar la ceremonia de premiación final doble de la temporada 2026, que culminó con el 51° Petrobras Transchaco Rally, evento que cerró con broche de oro un año inolvidable marcado por la exigencia extrema de los caminos chaqueños y donde se cumplió la séptima y última fecha del calendario 2026 del Campeonato Nacional de Rally (CNR).

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La solemne apertura de la noche estuvo a cargo de las máximas autoridades del Touring y Automóvil Club Paraguayo (TACPy). Las palabras iniciales corrieron por cuenta de Ramón Codas Friedmann, presidente en ejercicio del TACPy, quien destacó el esfuerzo monumental que significó llevar adelante la edición número 51 de la máxima prueba del automovilismo nacional. A su turno, Édgar Molas, presidente de la Comisión Deportiva, enfatizó el éxito organizativo y el riguroso trabajo técnico que demandó recorrer una vez más las picadas del Chaco, secundado por los representantes de Petrobras, sponsor oficial del campeonato y del Transchaco Rally, entre otros.

La noche también sirvió para rendir tributo a las empresas e instituciones que hicieron posible llevar adelante la presente temporada del CNR y el TCR51: Nextar S.A., licenciataria de la marca Petrobras en Paraguay, Automotor S.A., Neumáticos Hankook, Emcesa, representante de Munich, Baterías Pioneiro y A. Martínez e Hijos, representante en el país de Termolar.

Asimismo, se entregaron distinciones especiales a Enrique Hellmers, de Hangares P.A.S. (Paraguay Air Service), sede de las verificaciones técnicas; a Plaza Madero, epicentro de la largada ceremonial y llegada final; a Ricardo Estigarribia, Gobernador del Departamento Central; y a Harold Bergen, Gobernador del Departamento de Boquerón. En el rubro de los abnegados grupos de control, el primer puesto fue para el equipo comandado por el oficial José Fretes, seguido por los grupos de Osvaldo Villamayor y Celso Ferreira, respectivamente.

Antes de coronar a los monarcas de la presente temporada del CNR, en todas y cada unas de las categorías y clases que reflejaron talento, efectividad y regularidad a lo largo del año, fueron citados los integrantes del podio de las categorías Históricos y Camionetas (con sus subdivisiones), quienes formaron parte del TCR51 y completaron la gran travesía en suelo chaqueño.

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Históricos Tracción Integral (Grupo A): Ganadores: Osvaldo Ruoti y Mario Laterza (Toyota Célica ST185)

Históricos Tracción Integral (Grupo N) y Ganadores de la General: Lua Weiler y Luis Figueredo (Mitsubishi Lancer Evo IV)

Históricos Tracción Simple (8v): Óscar Rodríguez y Emilio Bellasai (Renault 18 GTX)

Históricos Tracción Simple (16v): Alberto Frontera y Gustavo Villamayor (Nissan Pulsar)

Súper Históricos: Oscar Weiler y Carlos Lenguaza (Peugeot 505)

Camionetas T1 Tracción Simple: David Blanco y Mike White (Volkswagen Saveiro)

Camionetas T1 Diésel: Mark y Kelvin Hicks (Mitsubishi Montero)

Camionetas T1 Nafta: Blas Zapag y Enrique Fratta (Toyota Hilux T1)

Los Campeones del CNR 2026

General de la Tracción Integral

Campeones: Migue Zaldívar y Marcelo Toyotoshi

Vicecampeones: Alejandro Galanti y Pablo Olmos

Tercer Puesto: Gustavo Saba y Juan José Sánchez

Podios por Clases (Tracción Integral)

Clase RC2A

Primer Puesto (Campeones): Migue Zaldívar y Marcelo Toyotoshi

Segundo Puesto (Vicecampeones): Alejandro Galanti y Pablo Olmos

Tercer Puesto: Gustavo Saba y Juan José Sánchez

Clase RC2B

Primer Puesto (Campeones): Mauricio González y Jorge González

Segundo Puesto (Vicecampeones): Bruno Llano y Carlos Zarca

Tercer Puesto: Fabrizio Chiriani y Diego Fabiani

Clase RC2N

Primer Puesto (Campeones): Joel Benítez

Segundo Puesto (Vicecampeones): Ricardo Fretes y Jorge Modesto

General de la Tracción Simple

Campeones: Iván Wasmosy y Gonzalo Díaz

Vicecampeones: Diego Cruz y Ramiro Ayala

Tercer Puesto: Nicolás Baeza y Hugo Villalba

Podios por Clases (Tracción Simple)

Clase RC4A

Campeones: Iván Wasmosy y Gonzalo Díaz

Vicecampeones: Diego Cruz y Ramiro Ayala

Tercer Puesto: Nicolás Baeza y Jorge Cárdenas

Clase RC4B

Campeones: Arnaldo y Luis Duarte

Vicecampeones: Marcio Villar y Claudio Cazal

Clase RC4C

Campeones: Gianluca y Ricardo Laterra

Vicecampeones: Sebastián Martínez y Alejandro Álvarez

Tercer Puesto: Mathias Consani

Clase RC5

Campeones: Christian Ledesma y Óscar Yani

Vicecampeones: Nelson Rolón y Héctor Gómez

Tercer Puesto: Beto Ramírez y José Marín

La emoción del 51º Petrobras Transchaco Rally

Igualmente, antes de que fueran llamados quienes sobresalieron en la “prueba madre de nuestro país”, el Rally del Chaco 2026, también recibieron menciones y premios especiales los siguientes rubros:

Extranjero Mejor Clasificado: Pablo Olmos (Argentina - Clase RC2A)

“Pole” del Clasificatorio: Fau Zaldívar y Marcelo der Ohannesian

Mejor Debutante: Hernán Ariel Argüello Amarilla (Piloto Auto #71)

Auto Mejor Presentado (Voto Popular): Volkswagen Gol #86, tripulado por Augusto Rossi y Jorge Ríos .

Reconocimiento “Choferes del Chaco”: Otorgado a las duplas Nicolás Baeza-Luis Cabo de Vila y Arnaldo y Luis Duarte por completar la vuelta sin haber hecho la relargada post abandono

Copa de las 51 Ediciones (Tracción Simple): Iván Wasmosy y Gonzalo Díaz

Copa de las 51 Ediciones (Tracción Integral): Migue Zaldívar y Adolfo González

Trofeo a la Marca Ganadora: Škoda .

Trofeo al Equipo Ganador: MZR Paraguay.

General de la Tracción Integral

Primer puesto: Migue Zaldívar y Adolfo González

Segundo puesto: Tiago Weiler y Juan José Sánchez

Tercer Puesto: Gustavo Saba y Pablo Olmos

Podios por Clases (Tracción Integral)

Clase RC2A

Primer puesto: Migue Zaldívar y Adolfo González

Segundo puesto: Tiago Weiler y Juan José Sánchez

Tercer Puesto: Gustavo Saba y Pablo Olmos

Clase RC2B

Primer puesto: Fabrizio Chiriani y Jorge González

Segundo puesto: Gerardo Wasmosy y Germán Maune

Tercer Puesto: Ricardo Escauriza y Federico García

Clase RC2N

Primer puesto: Fabrizio Chiriani y Jorge González

Segundo puesto: Gerardo Wasmosy y Germán Maune

Tercer Puesto: Ricardo Escauriza y Federico García

General de la Tracción Simple

Primer puesto: Iván Wasmosy y Gonzalo Díaz

Segundo puesto: Diego Cruz y Ramiro Ayala

Tercer Puesto: Carlos Bogado y Enrique Benítez

Podios por Clases (Tracción Simple)

Clase RC4A

Primer puesto: Iván Wasmosy y Gonzalo Díaz

Segundo puesto: Diego Cruz y Ramiro Ayala

Tercer Puesto: Carlos Bogado y Enrique Benítez

Clase RC4B

Primer puesto: Orlando y Omar Benítez

Segundo puesto: Manuel Giménez y Diego González

Tercer Puesto: Luis María Gómez y Fernando Ruiz Díaz

Clase RC4C

Primer puesto: Gianluca y Ricardo Laterra

Segundo puesto: Hernán Argüello y Martín Rodríguez

Tercer Puesto: Víctor Escobar y Hugo Villalba

Clase RC5

Primer puesto: Christian Ledesma y Óscar Yani

Segundo puesto: Nelson Rolón y Héctor Gómez

Tercer Puesto: Johnny Zeballos y Luis Ríos

La velada concluyó entre aplausos, brindis y la algarabía de equipos, familiares y aficionados que ya palpitan lo que será la prometedora temporada 2027.