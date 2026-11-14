ABC
14 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Un Mundo Alucinante
ABC TV de 20:30:00 a 20:59:00
Ver ABC TV
Fútbol Paraguayo. Torneo Apertura
ABC Cardinal AM de 17:00 a 18:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 12:00 a 23:59
Escuchar ABC FM
Un Mundo Alucinante
ABC TV de 20:30:00 a 20:59:00
Ver ABC TV
24º
Ahora
ver más
24º
Ahora
HOY
Min
24º
Máx
39º
undefined 2026-11-15
Min
23º
Máx
34º
undefined 2026-11-16
Min
25º
Máx
34º
undefined 2026-11-17
Min
22º
Máx
27º
undefined 2026-11-18
Min
20º
Máx
34º
undefined 2026-11-19
Min
21º
Máx
28º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.080
Venta
6.320
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.100
Venta
7.150

Ver Cotizaciones

ABC Motor
14 de noviembre de 2026 - 20:46

Inolvidable gala de premiación del TCR 51 y del CNR 2026 en el VRD de Capiatá

Treinta personas en camisetas blancas, mostrando alegría y levantando los brazos, rodeados de trofeos en una celebración nocturna.
El pleno del equipo MZ Racing celebra el triunfo de Migue Zaldívar y Adolfo González en el TCR51, con el que consiguió llegar al título de Bicampeón Nacional de Rally 2026.Fernando Romero

En el Autódromo Víctor Rubén Dumot, de la ciudad de Capiatá, ayer por la noche se llevó a cabo la tradicional gala de premiación del TCR 51 y del CNR 2026. El TACPy galardonó tanto a quienes vencieron en el “Infierno Verde” como a los que se consagraron campeones de la presente temporada, en lo que defintivamente fue una inolvidable noche.

Por Derlis Santacruz
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

El máximo coliseo automovilítico de nuestro país, el Autódromo Víctor Rubén Dumot, de la ciudad de Capiatá, se vistió de gala en la noche de este viernes para albergar la ceremonia de premiación final doble de la temporada 2026, que culminó con el 51° Petrobras Transchaco Rally, evento que cerró con broche de oro un año inolvidable marcado por la exigencia extrema de los caminos chaqueños y donde se cumplió la séptima y última fecha del calendario 2026 del Campeonato Nacional de Rally (CNR).

Lea más: Llega la tan esperada noche de premiación del TCR51 y CNR2026

La solemne apertura de la noche estuvo a cargo de las máximas autoridades del Touring y Automóvil Club Paraguayo (TACPy). Las palabras iniciales corrieron por cuenta de Ramón Codas Friedmann, presidente en ejercicio del TACPy, quien destacó el esfuerzo monumental que significó llevar adelante la edición número 51 de la máxima prueba del automovilismo nacional. A su turno, Édgar Molas, presidente de la Comisión Deportiva, enfatizó el éxito organizativo y el riguroso trabajo técnico que demandó recorrer una vez más las picadas del Chaco, secundado por los representantes de Petrobras, sponsor oficial del campeonato y del Transchaco Rally, entre otros.

Luis Ramírez con pin en la camisa, Nery Silva y Edgar Moulas, todos con camisas amarillas, en una celebración nocturna.
De izquierda a derecha: Hugo Ramírez, Nery Silva y Édgar Molas, directivos del TACPy, en la previa de la noche de premiación.

La noche también sirvió para rendir tributo a las empresas e instituciones que hicieron posible llevar adelante la presente temporada del CNR y el TCR51: Nextar S.A., licenciataria de la marca Petrobras en Paraguay, Automotor S.A., Neumáticos Hankook, Emcesa, representante de Munich, Baterías Pioneiro y A. Martínez e Hijos, representante en el país de Termolar.

Multitud de asistentes en mesas, con camisetas de colores variados, observan el evento en un ambiente exterior iluminado.
Un gran marco de asistentes tuvo la ceremonia de premiación que se realizó en el VRD de Capiatá.

Asimismo, se entregaron distinciones especiales a Enrique Hellmers, de Hangares P.A.S. (Paraguay Air Service), sede de las verificaciones técnicas; a Plaza Madero, epicentro de la largada ceremonial y llegada final; a Ricardo Estigarribia, Gobernador del Departamento Central; y a Harold Bergen, Gobernador del Departamento de Boquerón. En el rubro de los abnegados grupos de control, el primer puesto fue para el equipo comandado por el oficial José Fretes, seguido por los grupos de Osvaldo Villamayor y Celso Ferreira, respectivamente.

Grupo de personas aplaudiendo y sonriendo, con competidores que sostienen trofeos, ambientación nocturna y cartelera de patrocinadores detrás.
Los integrantes de los controles del TACPy también fueron reconocidos.

Antes de coronar a los monarcas de la presente temporada del CNR, en todas y cada unas de las categorías y clases que reflejaron talento, efectividad y regularidad a lo largo del año, fueron citados los integrantes del podio de las categorías Históricos y Camionetas (con sus subdivisiones), quienes formaron parte del TCR51 y completaron la gran travesía en suelo chaqueño.

  • Históricos Tracción Integral (Grupo A): Ganadores: Osvaldo Ruoti y Mario Laterza (Toyota Célica ST185)
  • Históricos Tracción Integral (Grupo N) y Ganadores de la General: Lua Weiler y Luis Figueredo (Mitsubishi Lancer Evo IV)
Cuatro personas sonríen al recibir trofeos en el Rally, con ropa informal y un ambiente festivo al aire libre.
Los mejores de la categoría de los Históricos celebrando en el podio.
  • Históricos Tracción Simple (8v): Óscar Rodríguez y Emilio Bellasai (Renault 18 GTX)
  • Históricos Tracción Simple (16v): Alberto Frontera y Gustavo Villamayor (Nissan Pulsar)
  • Súper Históricos: Oscar Weiler y Carlos Lenguaza (Peugeot 505)
  • Camionetas T1 Tracción Simple: David Blanco y Mike White (Volkswagen Saveiro)
  • Camionetas T1 Diésel: Mark y Kelvin Hicks (Mitsubishi Montero)
  • Camionetas T1 Nafta: Blas Zapag y Enrique Fratta (Toyota Hilux T1)

Los Campeones del CNR 2026

General de la Tracción Integral

  • Campeones: Migue Zaldívar y Marcelo Toyotoshi
  • Vicecampeones: Alejandro Galanti y Pablo Olmos
  • Tercer Puesto: Gustavo Saba y Juan José Sánchez
Tres hombres en el pódium sosteniendo trofeos, con dos mujeres aplaudiendo y sonriendo, todo decorado con logotipos de patrocinadores.
Tripulaciones protagonistas de la tracción integral a lo largo del 2026.

Podios por Clases (Tracción Integral)

Clase RC2A

  • Primer Puesto (Campeones): Migue Zaldívar y Marcelo Toyotoshi
  • Segundo Puesto (Vicecampeones): Alejandro Galanti y Pablo Olmos
  • Tercer Puesto: Gustavo Saba y Juan José Sánchez

Clase RC2B

  • Primer Puesto (Campeones): Mauricio González y Jorge González
  • Segundo Puesto (Vicecampeones): Bruno Llano y Carlos Zarca
  • Tercer Puesto: Fabrizio Chiriani y Diego Fabiani

Clase RC2N

  • Primer Puesto (Campeones): Joel Benítez
  • Segundo Puesto (Vicecampeones): Ricardo Fretes y Jorge Modesto

General de la Tracción Simple

  • Campeones: Iván Wasmosy y Gonzalo Díaz
  • Vicecampeones: Diego Cruz y Ramiro Ayala
  • Tercer Puesto: Nicolás Baeza y Hugo Villalba
Hombres sosteniendo trofeos en el escenario, con mujeres y un niño de fondo, en un ambiente festivo nocturno.
Así quedó el podio final de la F2 en el CNR 2026.

Podios por Clases (Tracción Simple)

Clase RC4A

  • Campeones: Iván Wasmosy y Gonzalo Díaz
  • Vicecampeones: Diego Cruz y Ramiro Ayala
  • Tercer Puesto: Nicolás Baeza y Jorge Cárdenas

Clase RC4B

  • Campeones: Arnaldo y Luis Duarte
  • Vicecampeones: Marcio Villar y Claudio Cazal

Clase RC4C

  • Campeones: Gianluca y Ricardo Laterra
  • Vicecampeones: Sebastián Martínez y Alejandro Álvarez
  • Tercer Puesto: Mathias Consani

Clase RC5

  • Campeones: Christian Ledesma y Óscar Yani
  • Vicecampeones: Nelson Rolón y Héctor Gómez
  • Tercer Puesto: Beto Ramírez y José Marín

La emoción del 51º Petrobras Transchaco Rally

Igualmente, antes de que fueran llamados quienes sobresalieron en la “prueba madre de nuestro país”, el Rally del Chaco 2026, también recibieron menciones y premios especiales los siguientes rubros:

  • Extranjero Mejor Clasificado: Pablo Olmos (Argentina - Clase RC2A)
  • “Pole” del Clasificatorio: Fau Zaldívar y Marcelo der Ohannesian
Joven con trofeo y niño en podio, mujer a la izquierda con corona de laureles, ambiente nocturno.
Fau Zaldívar, dueño de la "pole" en el TCR51, celebra junto a su hermano menor, Bruno, con las copas bien en alto.
  • Mejor Debutante: Hernán Ariel Argüello Amarilla (Piloto Auto #71)
  • Auto Mejor Presentado (Voto Popular): Volkswagen Gol #86, tripulado por Augusto Rossi y Jorge Ríos.
  • Reconocimiento “Choferes del Chaco”: Otorgado a las duplas Nicolás Baeza-Luis Cabo de Vila y Arnaldo y Luis Duarte por completar la vuelta sin haber hecho la relargada post abandono
  • Copa de las 51 Ediciones (Tracción Simple): Iván Wasmosy y Gonzalo Díaz
  • Copa de las 51 Ediciones (Tracción Integral): Migue Zaldívar y Adolfo González
  • Trofeo a la Marca Ganadora: Škoda.
  • Trofeo al Equipo Ganador: MZR Paraguay.

General de la Tracción Integral

  • Primer puesto: Migue Zaldívar y Adolfo González
  • Segundo puesto: Tiago Weiler y Juan José Sánchez
  • Tercer Puesto: Gustavo Saba y Pablo Olmos
Tres hombres en camisetas blancas sostienen trofeos en un podio, rodeados de fuegos artificiales y espectadores emocionados.
Así estuvo conformado el podio final de la tracción integral luego del TCR51.

Podios por Clases (Tracción Integral)

Clase RC2A

  • Primer puesto: Migue Zaldívar y Adolfo González
  • Segundo puesto: Tiago Weiler y Juan José Sánchez
  • Tercer Puesto: Gustavo Saba y Pablo Olmos

Clase RC2B

  • Primer puesto: Fabrizio Chiriani y Jorge González
  • Segundo puesto: Gerardo Wasmosy y Germán Maune
  • Tercer Puesto: Ricardo Escauriza y Federico García

Clase RC2N

  • Primer puesto: Fabrizio Chiriani y Jorge González
  • Segundo puesto: Gerardo Wasmosy y Germán Maune
  • Tercer Puesto: Ricardo Escauriza y Federico García

General de la Tracción Simple

  • Primer puesto: Iván Wasmosy y Gonzalo Díaz
  • Segundo puesto: Diego Cruz y Ramiro Ayala
  • Tercer Puesto: Carlos Bogado y Enrique Benítez
Con champagne celebran los mejores de la F2 en el TCR51.
Con champagne celebran los mejores de la F2 en el TCR51.

Podios por Clases (Tracción Simple)

Clase RC4A

  • Primer puesto: Iván Wasmosy y Gonzalo Díaz
  • Segundo puesto: Diego Cruz y Ramiro Ayala
  • Tercer Puesto: Carlos Bogado y Enrique Benítez

Clase RC4B

  • Primer puesto: Orlando y Omar Benítez
  • Segundo puesto: Manuel Giménez y Diego González
  • Tercer Puesto: Luis María Gómez y Fernando Ruiz Díaz

Clase RC4C

  • Primer puesto: Gianluca y Ricardo Laterra
  • Segundo puesto: Hernán Argüello y Martín Rodríguez
  • Tercer Puesto: Víctor Escobar y Hugo Villalba

Clase RC5

  • Primer puesto: Christian Ledesma y Óscar Yani
  • Segundo puesto: Nelson Rolón y Héctor Gómez
  • Tercer Puesto: Johnny Zeballos y Luis Ríos
Tres hombres con trofeos en el podio, rodeados de mujeres en uniformes coloridos y fuegos artificiales iluminando el fondo.
¡Salud a los Campeones del TCR51!

La velada concluyó entre aplausos, brindis y la algarabía de equipos, familiares y aficionados que ya palpitan lo que será la prometedora temporada 2027.

Lo
más leído
del día

01
Política
Denuncian presunto despojo de 310.000 hectáreas en el Chaco y apuntan al hijo de Santiago Peña
Ver más
02
Economía
Exministra de Turismo, afectada por Uela, cuenta que el grupo de Ueno presionaba a la Senatur para abrir una cuenta
Ver más
03
Policiales
Del meme a la realidad: las reacciones más insólitas durante allanamientos
Ver más
04
Clima
Alerta meteorológica: 4 departamentos de Paraguay en alerta por tormentas
Ver más
05
Política
Nenecho muestra mensajes a Peña donde advierte de efectos de la “borrachera”, la “resaca” y la “traición”
Ver más

Te puede interesar