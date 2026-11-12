ABC
12 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
ABC Noticias
ABC TV de 19:00:00 a 19:59:00
Ver ABC TV
Cardinal Deportivo 2da edición
ABC Cardinal AM de 19:00 a 19:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 18:00 a 23:59
Escuchar ABC FM
ABC Noticias
ABC TV de 19:00:00 a 19:59:00
Ver ABC TV
28º
Ahora
ver más
28º
Ahora
HOY
Min
25º
Máx
38º
undefined 2026-11-13
Min
23º
Máx
37º
undefined 2026-11-14
Min
21º
Máx
37º
undefined 2026-11-15
Min
21º
Máx
32º
undefined 2026-11-16
Min
25º
Máx
32º
undefined 2026-11-17
Min
24º
Máx
29º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.080
Venta
6.320
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.100
Venta
7.150

Ver Cotizaciones

ABC Motor
12 de noviembre de 2026 - 18:04

Llega la tan esperada noche de premiación del TCR51 y CNR2026

Transchaco Rally 2026 en la picada histórica.
Iván Wasmosy (debutante en el TCR51), navegado por el copiloto argentino Gonzalo Díaz a bordo del Peugeot 208 Rally 4 del WA Racing, subirá a lo más alto del podio de la tracción simple como Ganador del Transchaco Rally y Campeón 2026.Gustavo Machado

La tan esperada noche de premiación a quienes vencieron en el 51° Transchaco Rally y destacaron en el Petrobras Campeonato Nacional de Rally 2026, se cumplirá finalmente mañana viernes en el Autódromo Víctor Rubén Dumot, de la ciudad de Capiatá, a partir de las 20:00.

Por Derlis Santacruz
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Luego de las dos postergaciones (la primera como consecuencia del pronóstico meteorológico adverso y la segunda, por la crisis política que atraviesa el país), finalmente el Touring y Automóvil Club Paraguayo (TACPy), ente organizador tanto de la 51ª edición del Petrobras Transchaco Rally como del Campeonato Nacional de Rally 2026, premiará a las tripulaciones y equipos que lograron vencer en la Región Occidental y a los que sobresalieron a lo largo de la presente temporada.

Lea más: TACPy vuelve a postergar la fiesta de entrega de premios por la crisis política

Como es habitual en los últimos años, el máximo coliseo automovlístico de nuestro país, el Autódromo Víctor Rubén Dumot, de la ciudad de Capiatá, abrirá nuevamente sus puertas para recibir a los protagonistas de la gran fiesta que se pondrá en marcha a las 20:00 y que se prepara para galardonar primeramente a los diez primeros de la clasificación general absoluta del Rally del Chaco 2026.

Transchaco Rally 2026 en la picada histórica.
Migue Zaldívar y Adolfo "Pumpi" González fueron los vencedores del TCR51 con este Škoda Fabia RS Rally2 #1, del MZ Racing.

Clasificación General Absoluta

1) Migue Zaldívar y Adolfo González, 2) Tiago Weiler y Juan José Sánchez, 3) Gustavo Saba y Pablo Olmos, 4) Augusto Bestard y José Díaz, 5) Diego Domínguez Bejarano y Fernando Mussano, 6) Fabrizio Chiriani y Jorge González, 7) Gerardo Wasmosy y Germán Maune, 8) Ricardo Escauriza y Federico García, 9) Iván Wasmosy y Gonzalo Díaz Y 10) Diego Cruz y Ramiro Ayala.

Posteriormente, serán llamadas las tres tripulaciones que conforman el podio de la tracción simple (F2), y a continuación, todas aquellas que corresponden a las diferentes clases habilitadas en el certamen nacional (4x4: RC2A, RC2B, RC2N y 4x2: RC4A, RC4B, RC4C y RC5), como así también, las de las Camionetas e Históricos, con sus respectivas subdivisiones.

Vehículo off-road amarillo en movimiento, lanzando polvo, con un espectador registrando el momento con su teléfono móvil.
Orlando y Omar Benítez (Honda Civic Si Cuopé) triunfaron en la RC4B.

Clasificación General F2

1) Iván Wasmosy y Gonzalo Díaz, 2) Diego Cruz y Ramiro Ayala y 3) Carlos Bogado y Enrique Benítez.

Clases

En la RC2A, 1) Migue Zaldívar y Adolfo González, 2) Tiago Weiler y Juan José Sánchez y 3) Gustavo Saba y Pablo Olmos; en la RC2B, 1) Fabrizio Chiriani y Jorge González, 2) Gerardo Wasmosy y Germán Maune y 3) Ricardo Escauriza y Federico García. En la RC2N, 1) César Pedotti y Nicolás Elizaur, 2) Luis Panza y Alfredo Méndez y 3) Manuel Irala y Rafael Sosa; en la RC4A, 1) Iván Wasmosy y Gonzalo Díaz, 2) Diego Cruz y Ramiro Ayala y 3) Carlos Bogado y Enrique Benítez; en la RC4B, 1) Orlando y Omar Benítez, 2) Manuel Giménez y Diego González y 3) Luis María Gómez y Fernando Ruiz Díaz; en la RC4C, 1) Gianluca y Ricardo Laterra, 2) Hernán Argüello y Martín Rodríguez y 3) Víctor Escobar y Hugo Villalba; en la RC5, 1) Ceferino Ledesma y Óscar Yani, 2) Nelson Rolón y Héctor Gómez y 3) Jhonny Zeballos y Luis Ríos.

Transchaco Rally 2026 en la picada histórica.
César Pedotti y Nicolás Elizaur (Mitsubishi Lancer Evo X) se adjudicaron la victoria en la RC2N.

En la General Camionetas, 1) Blas Zapag y Enrique Fratta, 2) Mark y Kelvin Hicks y 3) Carlos Rojas y Sebastián Cáceres; y General Históricos, 1) Lua Weiler y Luis Figueredo, 2) Osvaldo Ruoti y Mario Laterza y 3) Francois Marret y Juan Bravo.

Transchaco Rally 2026 en la picada histórica.
Mark y Kelvin Hicks (Mitsubishi Montero) ganaron su categoría (Diesel) y subirán al podio de la clasificación general en Camionetas.

Los campeones

General Tracción Integral

Migue Zaldívar (piloto) y Marcelo Toyotoshi (copiloto).

Migue Zaldívar, ganador del Rally del Chaco 2026, conversa con los medios luego de finalizar la carrera en Mariscal Estigarribia Norte.
Migue Zaldívar, ganador del Rally del Chaco 2026, conversa con los medios luego de finalizar la carrera en Mariscal Estigarribia Norte. El piloto de 28 años se consagró bicampeón nacional de rally luego del TCR51.

General Tracción Simple

Iván Wasmosy (piloto) y Gonzalo Díaz (copiloto).

Dos hombres con cascos y camisetas del equipo VENT SING RACING TEAM, levantan una mano en celebración, rodeados de público y un cielo nublado.
Iván Wasmosy (derecha) y Gonzalo Díaz, celebran el triunfo en el TCR51.

Clases

En la RC2A, Migue Zaldívar (piloto) y Marcelo Toyotoshi (copiloto); en la RC2B, Mauri González (piloto) y Jorge González (copiloto); en la RC2C, Carlos Cortázar (piloto) y Amado Ortiz (copiloto); en la RC2N, Joel Benítez (piloto) y Jorge Modesto (copiloto); en la RC4A, Iván Wasmosy (piloto) y Gonzalo Díaz (copiloto); en la RC4B, Arnaldo Duarte (piloto) y Luis Duarte (copiloto); en la RC4C, Gianluca Laterra (piloto) y Ricardo Laterra (copiloto) y en la RC5, Christian Ledesma (piloto) y Óscar Yani (copiloto).

Transchaco Rally 2026 en la picada histórica.
Gianluca y Ricardo Laterra (Toyota Etios) vencieron en la RC4C y llegaron al título de la categoría.

Igualmente, el TACPy otorgará una distinción a la tripulación con el auto mejor presentado, al dueño de la “pole” en el VRD tras la prueba de clasificación del Petrobras Transchaco Rally 2026 (Fau Zaldívar), al mejor deportista, al extranjero mejor clasificado y a los mejores controles del TCR51, entre otras, en lo que definitivamente y sin lugar a dudas, será una noche inolvidable para quienes realizaron la proeza de ganar en suelo chaqueño, campeonaron en este 2026, y formaron parte de la historia en una nueva edición del evento más preponderante del deporte motor nacional.

Lo
más leído
del día

01
Política
Presidente de Conmebol cobró US$ 3,5 millones del Grupo Vázquez
Ver más
02
Nacionales
Un paraguayo entre las víctimas fatales del desplome de un jet privado en Palm Beach
Ver más
03
Economía
¿IPS recuperará todos sus fondos de Ueno Bank? Esto confirmó hoy el BCP
Ver más
04
Policiales
Ueno: detienen a Holger Insfrán, superintendente de Bancos
Ver más
05
Nacionales
Ueno: juez frena disolución conyugal de Liana Caballero, ex titular interina del BCP
Ver más

Te puede interesar