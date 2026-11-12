Llega la tan esperada noche de premiación del TCR51 y CNR2026

Luego de las dos postergaciones (la primera como consecuencia del pronóstico meteorológico adverso y la segunda, por la crisis política que atraviesa el país), finalmente el Touring y Automóvil Club Paraguayo (TACPy), ente organizador tanto de la 51ª edición del Petrobras Transchaco Rally como del Campeonato Nacional de Rally 2026, premiará a las tripulaciones y equipos que lograron vencer en la Región Occidental y a los que sobresalieron a lo largo de la presente temporada.

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Como es habitual en los últimos años, el máximo coliseo automovlístico de nuestro país, el Autódromo Víctor Rubén Dumot, de la ciudad de Capiatá, abrirá nuevamente sus puertas para recibir a los protagonistas de la gran fiesta que se pondrá en marcha a las 20:00 y que se prepara para galardonar primeramente a los diez primeros de la clasificación general absoluta del Rally del Chaco 2026.

Clasificación General Absoluta

1) Migue Zaldívar y Adolfo González, 2) Tiago Weiler y Juan José Sánchez, 3) Gustavo Saba y Pablo Olmos, 4) Augusto Bestard y José Díaz, 5) Diego Domínguez Bejarano y Fernando Mussano, 6) Fabrizio Chiriani y Jorge González, 7) Gerardo Wasmosy y Germán Maune, 8) Ricardo Escauriza y Federico García, 9) Iván Wasmosy y Gonzalo Díaz Y 10) Diego Cruz y Ramiro Ayala.

Posteriormente, serán llamadas las tres tripulaciones que conforman el podio de la tracción simple (F2), y a continuación, todas aquellas que corresponden a las diferentes clases habilitadas en el certamen nacional (4x4: RC2A, RC2B, RC2N y 4x2: RC4A, RC4B, RC4C y RC5), como así también, las de las Camionetas e Históricos, con sus respectivas subdivisiones.

Clasificación General F2

1) Iván Wasmosy y Gonzalo Díaz, 2) Diego Cruz y Ramiro Ayala y 3) Carlos Bogado y Enrique Benítez.

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Clases

En la RC2A, 1) Migue Zaldívar y Adolfo González, 2) Tiago Weiler y Juan José Sánchez y 3) Gustavo Saba y Pablo Olmos; en la RC2B, 1) Fabrizio Chiriani y Jorge González, 2) Gerardo Wasmosy y Germán Maune y 3) Ricardo Escauriza y Federico García. En la RC2N, 1) César Pedotti y Nicolás Elizaur, 2) Luis Panza y Alfredo Méndez y 3) Manuel Irala y Rafael Sosa; en la RC4A, 1) Iván Wasmosy y Gonzalo Díaz, 2) Diego Cruz y Ramiro Ayala y 3) Carlos Bogado y Enrique Benítez; en la RC4B, 1) Orlando y Omar Benítez, 2) Manuel Giménez y Diego González y 3) Luis María Gómez y Fernando Ruiz Díaz; en la RC4C, 1) Gianluca y Ricardo Laterra, 2) Hernán Argüello y Martín Rodríguez y 3) Víctor Escobar y Hugo Villalba; en la RC5, 1) Ceferino Ledesma y Óscar Yani, 2) Nelson Rolón y Héctor Gómez y 3) Jhonny Zeballos y Luis Ríos.

En la General Camionetas, 1) Blas Zapag y Enrique Fratta, 2) Mark y Kelvin Hicks y 3) Carlos Rojas y Sebastián Cáceres; y General Históricos, 1) Lua Weiler y Luis Figueredo, 2) Osvaldo Ruoti y Mario Laterza y 3) Francois Marret y Juan Bravo.

Los campeones

General Tracción Integral

Migue Zaldívar (piloto) y Marcelo Toyotoshi (copiloto).

General Tracción Simple

Iván Wasmosy (piloto) y Gonzalo Díaz (copiloto).

Clases

En la RC2A, Migue Zaldívar (piloto) y Marcelo Toyotoshi (copiloto); en la RC2B, Mauri González (piloto) y Jorge González (copiloto); en la RC2C, Carlos Cortázar (piloto) y Amado Ortiz (copiloto); en la RC2N, Joel Benítez (piloto) y Jorge Modesto (copiloto); en la RC4A, Iván Wasmosy (piloto) y Gonzalo Díaz (copiloto); en la RC4B, Arnaldo Duarte (piloto) y Luis Duarte (copiloto); en la RC4C, Gianluca Laterra (piloto) y Ricardo Laterra (copiloto) y en la RC5, Christian Ledesma (piloto) y Óscar Yani (copiloto).

Igualmente, el TACPy otorgará una distinción a la tripulación con el auto mejor presentado, al dueño de la “pole” en el VRD tras la prueba de clasificación del Petrobras Transchaco Rally 2026 (Fau Zaldívar), al mejor deportista, al extranjero mejor clasificado y a los mejores controles del TCR51, entre otras, en lo que definitivamente y sin lugar a dudas, será una noche inolvidable para quienes realizaron la proeza de ganar en suelo chaqueño, campeonaron en este 2026, y formaron parte de la historia en una nueva edición del evento más preponderante del deporte motor nacional.