Marc Márquez suma ahora ocho títulos mundiales de la máxima categoría (antes 500 cc), igualando a Giacomo Agostini, que consiguió sus coronas entre 1966 y 1975... Y supera a otro italiano, su gran rival Valentino Rossi.

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“El Rey Ago”, como se le apoda, fue a abrazar a su joven sucesor Marc Márquez, de 33 años, que sonreía de oreja a oreja mientras estrechaba a Agostini entre sus brazos.

Remontada de 100 puntos

“Gracias por haberme proporcionado esta moto”, exclamó el catalán durante su vuelta de honor por la radio de su máquina, dirigiéndose a su equipo oficial Ducati.

Es sin duda un título histórico para Márquez, que ha remontado desde muy atrás tras una caída en el Gran Premio de Francia en Le Mans en primavera y un centenar de puntos de desventaja con el primer puesto.

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El italiano Marco Bezzecchi, de Aprilia, ganó la carrera en Portimao, mientras que su compañero de equipo, el español Jorge Martín, fue segundo.

Fue la 13ª victoria en un Gran Premio para Bezzecchi, la segunda seguida en Portugal, donde ya había ganado en 2025. También se impuso en la carrera esprint del sábado. Tras Martín, el tercer puesto fue para otro español, Raúl Fernández (Trackhouse).

“Hoy todas las palabras van para Marc, que ha hecho historia. Estaba listo para luchar contra el mejor ahora mismo, y siempre que lucho con él aprendo y trato de ir a su nivel. Solo quiero darle la enhorabuena” , dijo Martín, campeón mundial en 2025.

Prudencia tras la caída por la lluvia

Tras haberse caído en la carrera esprint del sábado, lastrado por la lluvia, perdiendo su primera bola de título en el Algarve, Márquez afrontó con prudencia el Gran Premio del domingo, necesitando únicamente acabar entre los nueve primeros.

Al cruzar la línea, saltó de su moto y fue alzado por su equipo antes de correr hacia una zona en la que estaban sus seguidores más acérrimos, gritando con los brazos en alto.

“El año pasado fue para mí, este es para vosotros”, dijo a su gente antes de echar la cabeza hacia atrás y gritar para liberar sus emociones.

“Sé que a mitad de temporada, los aficionados y mi familia creyó más en mí que en mí mismo, pero hemos seguido empujando. Este título se lo dedico a todos los aficionados que han seguido creyendo en mí desde 2020”, añadió más tarde.

Esta temporada Márquez ha ganado siete Grandes Premios y diez carreras al esprint, tras haber logrado 11 triunfos en la campaña 2025, cuando consiguió resurgir con Ducati.

Una remontada para enmarcar

Si Márquez había dominado 2025 de principio a fin, este año el título fue mucho más caótico. Pero, una vez más, supo aguantar en los momentos difíciles y sacar partido de sus puntos fuertes y de los errores de sus rivales.

Lastrado por las secuelas de la lesión en el hombro derecho sufrida en octubre de 2025 en Indonesia, una semana después de su séptimo título que le permitió alcanzar a Rossi, Márquez había tenido un inicio de 2026 complicado, antes de una remontada en verano y otoño.

Hundido a 102 puntos del líder a comienzos de junio, tres semanas después de una fractura en el pie derecho que requirió una operación, seguida de otra en su hombro maltrecho el año pasado, el español volvió a demostrar su capacidad para reaccionar cuando muchos ya lo daban por acabado.

Márquez ganó su primer título de 500 cc (predecesora de la MotoGP) en 2013 con Honda, donde acumuló seis en total hasta 2019. También fue campeón mundial de 125cc en 2010 y de Moto2 en 2012.

El Mundial de MotoGP concluirá el próximo fin de semana con el Gran Premio de Valencia.