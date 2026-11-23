La Asociación de Moto Velocidad del Paraguay (AMVP) finalmente llevó adelante la tan esperada séptima fecha del Campeonato Nacional de Moto Velocidad 2026. Como es habitual, la competencia se realizó en el Kartódromo del Parque de la Velocidad, en Ñu Guasu, donde pilotos y máquinas afrontaron una exigente prueba en lo que definitivamente fue una entretenida, competitiva e inolvidable jornada sobre dos ruedas.

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El evento arrancó con las correspondientes verificaciones a las motos, las que luego dieron paso a las pruebas libres que se desarrollaron en la previa de la clasificación, que ordenó la grilla de partida en las carreras que estaban previstas para todas y cada una de las categorías habilitadas: GP Junior, GP Light, GP Evo y GP Pro, respectivamente.

Primeramente, los protagonistas de las categorías GP Evo y GP Pro salieron a la pista para competir en una espectacular carrera sprint, que fue la antesala de las dos carreras que se cuplieron en todas las categorías con innumerables emociones de principio a fin.

Tras las mismas, las posiciones finales fueron las siguientes:

En la GP Junior, 1) Genaro Ciotti, 2) Emily Cuevas, 3) Guillermo Lozada y 4) Santiago Torrez.

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En la GP Light, 1) Ivo Roche, 2) Oliver Cuevas, 3) Kevin Cáceres, 4) Jorge Casaccia, 5) Ricky Cuevas y 6) Diego Molina Llanes.

En la GP Evo, 1) Darío Benítez, 2) Luciano Benítez, 3) Armando Rotela, 4) Marko Morán, 5) Cristian Acuña, 6) Yugo Ito, 7) Milko Oddone y 8) Christian Areco.

Y en la GP Pro, 1) Nico Torrez, 2) Pedro Valiente, 3) Fabrizio Almirón, 4) Hassen David y 5) Narito Pereyra.

La próxima fecha, la octava y última del calendario 2026, se llevará a cabo nuevamente este sábado 28, en el mismo escenario.