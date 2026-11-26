El piloto de 21 años, Ollie Bearman, con 48 carreras disputadas en la Fórmula 1 y un total de 71 puntos en el Mundial, condujo por primera vez para Haas en 2023 antes de incorporarse como piloto titular en 2025.

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El Team principal, Ayao Komatsu, afirmó que era una “decisión natural” mantener a Bearman al volante. “Hemos visto su crecimiento, su compromiso y la calidad que aporta al equipo, tanto dentro como fuera de la pista”, explicó.

Bearman tendrá un nuevo compañero de escudería la próxima temporada, el brasileño de 21 años Rafa Câmara, que toma el volante del francés Esteban Ocon.

Haas ocupa el séptimo puesto en el Mundial constructores con 31 puntos. Este fin de semana se disputa el Gran Premio de Qatar, penúltima carrera de la temporada.