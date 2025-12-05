Norris, delante de Verstappen en el segundo libre

Los españoles Fernando Alonso (Aston Martin) y Carlos Sainz (Williams) marcaron el noveno y el decimotercer crono, respectivamente.

En la mejor de sus 28 vueltas, Norris cubrió los 5.281 metros de la pista de Yas Marina, en un minuto, 23 segundos y 83 milésimas, 363 menos que Verstappen; y con 379 de ventaja respecto a otro inglés, George Russell (Mercedes) , que marcó -al igual que los anteriores, con el neumático blando- el tercer tiempo de la sesión.

El australiano Oscar Piastri (McLaren) -tercero, a 16 puntos de su compañero inglés, en un Mundial a cuyo título también optará este domingo-, que no había rodado en el primer libre, firmó el undécimo tiempo del segundo, también con las gomas blandas, a 680 milésimas de Norris. Alonso, que no había rodado en el primer ensayo -en el que participaron hasta ocho probadores- acabó con el noveno crono una sesión en la que, antes de efectuar simulación de carrera, se marcaron los mejores tiempos del día; siempre con el neumático blando.

El doble campeón mundial asturiano, que repitió 27 veces la pista de la capital de los Emiratos Árabes Unidos, se quedó a 625 milésimas de Norris. Sainz, que viene de firmar en Qatar -donde acabó tercero el pasado domingo- su segundo podio del año, el segundo desde que pilota para Williams, paró el crono, en el mejor de sus 30 giros, a 789 milésimas de Norris.

El argentino Franco Colapinto (Alpine) dio 27 vueltas y concluyó la jornada con el decimonoveno tiempo, a un segundo y ocho décimas del líder del Mundial. EFE