Fórmula 1: Verstappen logra la pole y toma ventaja sobre Norris y Piastri

En una sesión muy igualada y emocionante en el circuito Yas Marina, en el que es muy complicado adelantar, el tetracampeón del mundo y actual segundo clasificado en la general del Mundial logró el mejor tiempo en la Q3 (en la que participan solo los 10 pilotos más rápidos), dejando a los McLaren a más de dos décimas.

Lea más: Norris, con el mejor tiempo del viernes

“Encontramos algo más de tiempo en la última vuelta y estoy muy feliz por partir desde la primera posición” , declaró sin caer en la euforia un Verstappen que logró la 48ª pole de su carrera.

El neerlandés sabe lo que es ganar en Abu Dabi, lo hizo en cuatro ocasiones entre 2020 y 2023. “Esto es lo único que podemos hacer, lo que podemos controlar”, añadió el neerlandés, que parte con desventaja en la pelea por el título frente a Norris, ya que necesita ganar la carrera del domingo y que el británico no suba al podio.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Líder con 408 puntos, Norris cuenta con doce más que Verstapen y 16 más que su compañero australiano Oscar Piastri. Son los tres únicos pilotos con opciones matemáticas de proclamarse campeones del mundo el domingo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Max ha hecho un buen trabajo este sábado, hay que felicitarle. Nosotros hicimos todo lo que podíamos hacer” , se contentó Norris tras bajarse del monoplaza.

Emoción máxima

Con tres pilotos aspirantes al título en la última carrera, la Fórmula 1 no vivía un escenario así desde 2010, cuando el alemán Sebastian Vettel se coronó campeón sobre otros tres aspirantes, también en Abu Dabi.

Acompañando en la segunda fila a Piastri estará el británico George Russell (Mercedes) , quien podría convertirse en juez en la pelea por el título tras demostrar ser muy rápido en este trazado durante todo el fin de semana.

De terminar la carrera con el mismo podio final que el de las clasificaciones, Norris sería el campeón del mundo 2025. Si Verstappen (Red Bull) aspira a sus 28 años a un quinto título consecutivo -gesta que sólo logró la leyenda Michael Schumacher entre 2000 y 2004- sus dos rivales de McLaren esperan lograr su primera corona en la élite de su deporte.

Bortoleto en el Top 10, Colapinto último

Por detrás, el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) partirá quinto, justo por delante del veterano español Fernando Alonso, 44 años, al volante de su Aston Martin.

El brasileño Gabriel Bortoleto (Sauber) tuvo una actuación muy destacada y acabó con el séptimo mejor crono, con los franceses Esteban Ocon (Haas) y Isack Hadjar (Racing Bulls) y el japonés Yuki Tsunoda (Red Bull) completando el Top 10.

El británico Lewis Hamilton (siete veces campeón del mundo) tuvo un accidente en la Q1 y quedó relegado a la 16ª posición de la parrilla. A sus 40 años, el siete veces campeón del mundo podría cerrar la temporada 2025, en su debut con Ferrari, sin haber subido a un podio, su primera vez desde sus debuts en 2007.

El otro español, Carlos Sainz, no pudo meterse entre los diez mejores y partirá desde la 12ª plaza con su Williams, mientras que el argentino Franco Colapinto fue el peor crono y saldrá desde la última posición.

La carrera de este domingo está marcada para las 10:00, hora paraguaya. AFP