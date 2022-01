“Quiero correr un tercer Dakar y con eso me retiro del automovilismo”

Andrea Lafarja corrió el Rally Dakar por segunda vez (en 2017 fue la primera con un Prototipo Toyota en la T1.2 Diesel) y, en esta oportunidad, la representante guaraní acabó trigésima segunda en la categoría (T1 FIA), a más de 100 horas del vencedor, y en el puesto 65 de la general. La piloto del Borgward BX7 EVO de Puma Energy Rally Team visitó ABCTV y habló de la experiencia que vivió en el certamen automovilístico más duro del mundo.

Lafarja recordó el vehículo sufrió un desperfecto con el embrague en la primera etapa. “Hicimos dos carreras antes en el mismo auto y nunca le pasó nada. Impresionante, el auto estaba como para largar, estaba perfecto. Pero así son estas carreras. Nosotros nunca practicamos en arena y la arena destruye el auto de otra manera. Nosotros fuimos a practicar en barro y en tierra. Nos fuimos fuertes de cabeza, pero el primer día ya nos golpeó”, señaló.

A pesar de no terminar, Lafarja aclaró que nunca abandonaron el certamen y explicó por qué fueron penalizados con 65 horas. “Nosotros nunca abandonamos. La gente tiene que entender, el Dakar está regido por las leyes de la FIA. Ya no es como antes. Si a mí me pasaba lo que me pasó en el primer día, yo debía abandonar toda la competencia y no solamente la fase. Nosotros hicimos hasta la mitad, de cuatrocientos kilómetros hicimos doscientos”, comenzó.

“Eso que no hicimos te cobran por hora por eso salimos sesenta y cinco en la general. Tuvimos horas de penalización y con todo eso salimos sesenta y cinco y en mi categoría, número treinta y tres. El Dakar no es un rally común. El 2019 fue una escuelita porque yo no entendía a dónde iba. Yo no sabía cómo iba a aguantar tantos días, esa vez creo que fueron doce días. Yo me fui no sabiendo. Ahora me fui más dura psicológicamente, más preparada.”, agregó Lafarja a Ensiestados.

La campeona sudamericana de Rally Cross Country reveló que desea disputar un tercer Dakar, que marcaría el final de su carrera en el automovilismo. “Me encantaría correr el tercer Dakar y será mejor. Me faltaron esos días que no pude terminar. Quiero hacer una tercera vez, ojalá tenga el apoyo de las empresas y con eso me voy a retirar del automovilismo”, finalizó la vencedora de la clase RC2 N Pro del Rally del Chaco 2019 a bordo de un Mitsubishi Lancer EVO X.