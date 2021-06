FPA fusiona eventos de ruta

“El Comité Ejecutivo, en atención al nivel de participación de la primera fecha del Circuito Nacional Federado de 5 y 10 km, ha resuelto fusionar dicho evento con la Copa Nacional de Clubes de Ruta”, dio a conocer ayer la FPA en un circular.

Tras esta decisión, el Circuito Nacional (cinco etapas, una ya celebrada) y la Copa de Clubes (cuatro etapas, media ya celebrada) tendrán lugar en las siguientes fechas: 25 de julio en el Parque Guasú Metropolitano, 26 de septiembre en Encarnación, 7 de noviembre en Asunción, y 5 de diciembre en Encarnación.

Evaluativo de velocidad y vallas

Por otra parte, la FPA dio a conocer ayer una lista preliminar de los inscriptos a la Jornada Evaluativa de Velocidad y Vallas Cortas, que tendrá lugar el sábado y el domingo en la pista ubicada en el Comité Olímpico Paraguayo (COP).

El programa de competición incluye las pruebas de 100 metros llanos, 400 m, vallas cortas, y 200 m.

Los atletas en la lista pertenecen a las categorías Sub 16, Sub 18, Sub 20, Mayores y Máster.