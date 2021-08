Exitoso amistoso Nacional de básquetbol en U14

El certamen relámpago sirvió de preparación para el Campeonato Nacional de la categoría que se celebrará en Colonias Unidas, una vez que las autoridades den luz verde para realizar el evento, debido a las restricciones sanitarias.

Los resultados registrados. El sábado: Félix Pérez Cardozo 59 - Caaguazú 38; Pilar 58 - Caaguazú 42; Caaguazú 49 - Colonias Unidas 30; Félix Pérez Cardozo 53 - Colonias Unidas 46. En la mañana de ayer: Pilar 46 - Colonias Unidas 33 y Félix Pérez Cardozo 52 - Pilar 57. El team local es dirigido por César Rallo. La mayor encestadora del torneo fue Guadalupe Cardenas (FPC) 56 puntos.

El lunes 16 arranca la Liga Nacional de Básquetbol, con la participación de ocho clubes, divididos en dos grupos. En la jornada inaugural jugarán: Sol de América vs. Deportivo San José (Grupo A), Paranaense de Encarnación vs. Colonias Gold de Colonias Unidas (A) y Club Atlético Ciudad Nueva vs. Libertad (B).

Completarán la primera jornada San Alfonso de Minga Guasú vs. Olimpia Kings (B), el sábado.