Lo que dejó Tokio 2020

Derlys Ayala

“Unos Juegos muy especiales desde el inicio ya, con la suspensión. Faltando un mes, infelizmente, tuve una lesión, casi 21 días sin correr. Con todo eso creo que se hizo una carrera excelente, por cómo yo llegué (...) Creo que fue un resultado muy positivo. Éramos 106, terminé 43, no es malo. Estoy muy feliz, pero no conforme porque uno siempre aspira a más. En Río quedamos 139° (135°), Tokio 43° y en París tenemos que ser top 20”. “Voy a ir a París como sea con 2:08, Dios quiera que me salga. Uno no sabe en el deporte qué le puede pasar, pero soy positivo y ese es mi objetivo”.

Fabrizio Zanotti

“Para mí fueron muy especiales, ya que junto a Vero (Cepede) llevamos la bandera en la inauguración. Fue un sentimiento muy lindo (...) En lo deportivo, por ahí, no fue el resultado que estaba buscando, que esperaba. Fue un año difícil, preparación difícil, no jugué muchos torneos, no es excusa, pero yo quería un poquito más y no se pudo. Lo importante es que en el deporte siempre tenemos revancha y ya con las miras en los Juegos Odesur del año que viene”.

Alejandra Alonso

“Bastante increíble, sobre todo por todo lo por la era covid-19. Que se haya realizado es un logro y haber llegado allá es también otro logro”. “Los km que fui sumando en estos años, creo que crecí no solo deportivamente y como persona. Maduré bastante en este proceso. Nanjing (2014) creo que me dio las bases para seguir cuando todo ardía alrededor. El famoso si una vez pude, puedo otra vez y otra vez”. “El 1 de agosto para mí ya empezó el rumbo a París 2024”.

Camilo Pérez

“Satisfecho. Pensé que íbamos a llevar más atletas, la pandemia nos jugó una mala pasada. No voy a buscar pretextos, fueron ocho atletas, para mí hicieron un muy buen trabajo (...) Hay que manejar realidades, nosotros estamos yendo al Mundial de todos los deportes. Es cierto que nos ilusiona mucho el conseguir medallas. Estamos en un proceso, los Juegos donde podemos conseguir medallas son Odesur, Panamericanos, nos falta el escalón siguiente. Creo que se está trabajando y que en el futuro podemos tener medallas pensando en París, tal vez, en un diploma, estar entre los seis mejores, y sí ya, creo que en Los Ángeles 2028 podemos conseguir una medalla importante”.