“Game, set and match” de Montserrat al tenis

Con un “Gracias de corazón a TODOS”, como título de su posteo, Montse explicó sobre su decisión diciendo que: “Tras varias situaciones personales y físicas en estos últimos dos años, he tomado la decisión de decirle: “Game, set and match” al tenis. Fueron 23 años desde el día que me enamoré de este deporte. Crecí, sufrí, disfruté, lloré y me entregué al máximo y mucho más en cada partido, cada set y cada punto que me tocó disputar como profesional y defendiendo a mi querido Paraguay”.

La historia del tenis con Montserrat arranca a los 4 años, como un hobbie que con el paso del tiempo se convirtió en una pasión, como ella misma explica en su publicación. A los 13 años ya estaba entre las mejores tenistas juveniles de Sudamérica, hasta llegar al top 5 del mundo júnior.

González conquistó en su carrera 11 títulos de torneos ITF en singles y cuatro en dobles, además de disputar una final de dobles júnior de Roland Garros en el 2012. Otros grandes momentos de Montse fueron en la Copa Federación, llegando a disputar dos series Mundiales, ante Serbia y España.

Logró medallas en los Juegos Bolivarianos, Sudamericanos y Panamericanos para nuestro país.

Por su parte, Verónica Cepede quedó fuera ayer de la “qualy” del US Open al caer ante la rumana Elena Ruse, 2/6, 6/7 (5) y 3/6.