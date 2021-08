Patinadora reclama que error en la carga de datos sigue sin ser corregido

El sábado se llevó a cabo el selectivo de la Confederación Paraguaya de Patinaje para la clasificación al mundial de Patinaje 2021 y Florencia Irrazábal asegura que se cometió un error al momento de cargar la puntuación que logró.

“En uno de ellos realicé un elemento que los jueces me confirmaron pero la Data Operator anula los elementos, por ende no suma y al no sumar quedo en segundo lugar perdiendo la posibilidad de estar en el Mundial de Patinaje”, explicó en contacto con A la Gran 7-30.

“Mi equipo presenta una nota formal al Comité Técnico, le lleva a la jueza y dice que va a cambiar, que es un error humano que puede pasar”, comentó. “Cuando hay un error de cálculo matemático se debe hacer este cambio (...) No es error de juzgamiento sino un error de cálculo”, detalló Irrazábal.

Manifestó que ya presentó dos notas: “En la primera ellos afirmaron que nuestra petición no la hicimos a tiempo y la presentamos durante la competencia. Luego volvimos a presentar otra nota y recibimos que la estaban elevando a la Secretaría Nacional de Deportes. Pero le compete al Comité Técnico de la Confederación Paraguaya de Patinaje. Es corregir un error, un cálculo matemático”.

Irrazábal insistió en que “es normal, se pueden equivocar”, pero ya presentó “una nota pidiendo que se corrija ese error y no tenemos una respuesta de rectificación”. Este punto es determinante: “La diferencia de un punto me deja en el segundo lugar perdiendo mi clasificación al mundial”.

Acotó que recurrió “a la presidenta del CPP, Lorena Veiluva y no tenemos ninguna respuesta”. Por último, Irrazábal dijo que el día del evento, “la que cargó mal el puntaje es la hija de Lorena Veiluva”. El Mundial de Patinaje, que se celebrará en Paraguay, del 29 de septiembre al 9 de octubre.