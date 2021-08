Patinadora insiste en el error que lo deja fuera del mundial de Patinaje

La patinadora reveló a ABC TV y ABC AM 730 que la Confederación Paraguaya de Patinaje (CPP) cometió un error en el selectivo mundialista que terminó eliminando a la citada del Campeonato Mundial Asunción 2021. “Realicé un elemento que los jueces me confirmaron, pero la Data Operator anula, por ende no suma y al no sumar quedo en segundo lugar perdiendo la posibilidad de estar en el Mundial de Patinaje”, explicó Irrazábal.

En el entorno de la afectada alegan lo que específicamente señala la World Skate, organismo que rige el patinaje artístico internacional. “Según Reglas generales de Competición del Patinaje Artístico”, en su Inciso 6 que habla sobre el Código de Ética, cita claramente: “En caso de que un error matemático haya ocurrido. El referee debe corregir ese error (incluso si no hay protesta) y el tecnical controller, Tecnical Specialist, assistant specialist y data operator coinciden que existió un error de cálculo. Si dichas correcciones resultan en un cambio de posición final de los patinadores, los resultados deberán ser correspondientemente cambiados. Si la situación en el inciso A y B se dan, el referee debe confeccionar un registro corto y escrito, el cual deben firmar todos los funcionarios involucrados”.

La jueza principal de la prueba fue Pilar Conti y la data operator Belén Vega, hija de la presidenta de la CPP, Lorena Veiluva.

<b>CPP remite caso a SND</b>

“La comisión directiva de la Confederación Paraguaya de Patinaje, en base al reclamo realizado por la Escuela APAMA, en el marco del Campeonato Selectivo de Patinaje Artístico 2021, específicamente en la Categoría Libre Sénior damas, resolvió remitir el caso a la Secretaría Nacional de Deportes”, explicó Lorena Veiluva, presidenta de la organización del referido deporte, a la consulta sobre el caso del reclamo de la patinadora Florencia Irrazábal.

Asimismo, a la misma pregunta, la jueza Pilar Conti, respondió: “entiendo que la Confederación Paraguaya de Patinaje resolvió pasarle el caso a la SND”.

Según informaciones, un caso similar habría ocurrido en un evento de Brasil y la organización resolvió sin recurrir a otras instancias.