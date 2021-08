Los equipos santos celebran en el regreso a la acción

En la cancha de la Unión de Rugby del Paraguay (URP) y la del San José en Surubi’í (Limpio), se vivió acción en simultáneo.

En Luque, Santa Clara, que ofició de local, se impuso por 34 a 14 al Decano, Asunción, mientras que los Bulldogs vencieron en casa por 50-19 a Luque.

El Club Universitario de Rugby de Asunción (Curda) tuvo fecha libre en la Primera.

Por otra parte, también se puso en marcha el torneo de la Intermedia, que cuenta con seis equipos: Santa Clara, Asunción, Curda, Old King, Mariano y Luque.

Programa para hoy

La acción prosigue el día de hoy, con cuatro partidos correspondientes al certamen de la Pre-Intermedia, todos programados para las 15:30: Villeta vs. Curda; Jabalíes vs. Itá; Jararás vs. Capiatá; Salesianito vs. Caacupé.