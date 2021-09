Holyfield enfrentará a Belfort en lugar de De La Hoya

La pelea se trasladó del Staples Center de Los Ángeles a Florida después de que las autoridades de boxeo de California se negaran a autorizar el choque entre Belfort, estrella brasileña de artes marciales mixtas, y Holyfield, exmonarca de peso pesado de 58 años.

Holyfield no ha peleado desde 2011, pero había firmado para hacerlo contra Kevin McBride a principios de este año, con una posible pelea futura contra su antiguo rival Mike Tyson en el horizonte. Después de que la pelea ante McBride se suspendió, Holyfield publicó en Instagram en agosto que había estado “entrenando duro durante meses” y agregó: “Prometo a mis fanáticos que daré un paso en el ring al menos una vez más antes de colgar los guantes y descansar para siempre”.

Óscar de la Hoya había anunciado el viernes que su pelea contra Belfort había sido cancelada porque fue hospitalizado por un contagio de coronavirus. El ex campeón mundial de boxeo, de 48 años, explicó en un vídeo publicado en Twitter que necesitó de ese tratamiento hospitalario a pesar de estar totalmente vacunado. “Quería que escucharan directamente de mí que, a pesar de estar totalmente vacunado, he contraído covid y no voy a poder pelear el próximo fin de semana”, dijo el ‘golden Boy’.

“Preparar este regreso lo ha sido todo para mí en los últimos meses, y quiero agradecer a todos su tremendo apoyo”, afirmó. De la Hoya dijo que espera reprogramar su regreso al ring para finales de este año. Su última pelea data de 2008, cuando fue avasallado por el filipino Manny Pacquiao en Las Vegas