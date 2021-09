Último amistoso albirrojo previo a la cita mundial

Los albirrojos medirán al Sport Clube União Torreense en el Polideportivo del Complejo Desmor de la ciudad de Río Maior, Portugal, donde la comitiva guaraní se encuentra concentrada.

Los dirigidos por Carlos Chilavert cayeron derrotados en los dos juegos amistosos anteriores contra la selección de Portugal, en ambos casos por 2 goles contra 1. En los dos partidos, bastante parejos, Damián Mareco fue autor de los goles.

En cuanto a la cita ecuménica, el debut de Paraguay será contra la favorita del Grupo E, España, el martes.

Posteriormente, el viernes 17 enfrentará a Angola y finalmente, el lunes 20 a Japón, por la fase grupal.

En total hay 24 selecciones, distribuidas en 6 grupos. Hay bastantes chances de avanzar a la siguiente ronda. Se debe culminar en tercer puesto por lo menos. Cuatro de los seis terceros ubicados en los grupos avanzarán a los octavos. Esta etapa se jugará del 22 al 24 de este mes.

Los cuartos de final serán el 26 y 27, las semifinales el 29 y 30 de setiembre y la gran final el 3 de octubre próximos.

La delegación paraguaya emprenderá viaje rumbo a Lituania mañana.

Semifinales de Honor

La etapa semifinal del torneo de la División de Honor de futsal APF, se disputará el sábado, con estos compromisos: Presidente Hayes vs. San Cristóbal y Coronel Escurra vs. Filosofía UNA. Los juegos serán en el polideportivo del Comité Olímpico Paraguayo.

Femenino

Anoche se disputaba la tercera fecha del torneo Femenino, con los encuentros: Sport Colonial vs. Villa Virginia, Teniente Rojas Silva vs. Universidad Americana y Sport Guaraní vs. Carlos Antonio López.