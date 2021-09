Básquet: San José recibe a los “dorados” en el Condou

Por su parte, los reclutados por la Federación de Colonias Unidas intentan recuperar terreno para poder meterse entre los cuatro mejores del certamen.

Los demás equipos de la fase son: Olimpia Kings, Libertad, Club Atlético Ciudad Nueva y otro team del Sur, el Club Atlético Paranaense de Encarnación.

El lunes proseguirá la Liga con dos partidos. Olimpia Kings oficiará de local contra Libertad. En este torneo, los enfrentamientos están parejos, puesto que el Gumarelo le ganó en la primera rueda (fase grupal) a los Kings, mientras que éstos se vengaron en la revancha.

El otro cotejo será entre el Club Atlético Ciudad Nueva y el Club Atlético Paranaense de Encarnación. Para culminar esta etapa de seis, los demás partidos serán: Libertad vs. San José, Paranaense vs. Olimpia y Colonias Gold vs. Ciudad Nueva.