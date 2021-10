Ana Paula Argüello, con récord nacional de triple

Argüello se destacó con una marca de 12,85 metros, para quedarse con la plusmarca nacional que antes pertenecería a Lizel Gómez (12,57 m) desde el 2016.

La multifacética Ana Paula se impone así como reina de la prueba a nivel local, haciéndose con los récords nacionales de Mayores, Sub 23 y Sub 20, ya que antes ya tenía el de la Sub 18 (12,28 en 2019) y Sub 16 (10,77, empatada con Gómez, en 2018).

La atleta, quien cumplió 18 años en julio pasado, también se dedicaba al vóleibol, y cuenta con otros récords nacionales de atletismo en 100 m con vallas, 295 m con vallas, salto largo y heptatlón en categorías formativas.

En su concurso de ayer en Encarnación, además, Ana Paula registró otros dos saltos por encima de los 12,72 metros. Con esto se ubica decimocuarta en el ranking panamericano sub 23 para los Juegos Panamericanos Júnior de Cali-Valle (25 de noviembre al 5 de diciembre de este año).

La cita encarnacena fue la última antes del Torneo de la Victoria (16 y 17 de este mes, precisamente en Encarnación) y el Campeonato Sudamericano Sub 23 (16 y 17 de este mes en Guayaquil, Ecuador).

En cuanto a La Victoria, la Federación Paraguaya de Atletismo (FPA) ya confirmó el programa.