De la “Victoria” tiene programa confirmado

La competición reunirá a atletas de las categorías formativas, Mayores y Másters, el sábado y domingo, con jornadas a doble turno.

El primer día será el turno de la Sub 16, Sub 18 y Sub 20, con pruebas programadas desde las 07:30, comenzando con los 5.000 metros llanos, y 14:00, con impulsión de bala.

El domingo, la acción arrancará a las 07:00, con los 10.000 metros llanos. Por la tarde se retoma la actividad con la impulsión de bala, desde las 14:00, última sesión del torneo.

La prueba que no está contemplada en el programa es el salto con garrocha, un evento que comenzaba a hacer su regreso en el plano local y con nuevos récords.