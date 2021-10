Ultiman detalles para el Torneo De La Victoria

En su circular 54/2021, la FPA ofrece detalles sobre estos menesteres de cara al viaje, estadía y el procedimiento sanitario para la cita en el sur del país.

Habrá tres salidas en bus, previstas desde la Secretaría Nacional de Deportes (SND), dos el viernes y una el sábado, e irán vía Villarrica y Ruta 1. El regreso también será en tres buses, de los que uno llegará el domingo y los otros dos el lunes.

La FPA informará por separado a los clubes las providencias tomadas en cuanto al alojamiento, ya que se disponen de 114 camas, y fueron 168 las solicitudes.

Por disposición sanitaria, los atletas que no tengan completo el esquema de vacunación contra el Covid-19 deben presentar un test rápido de antígeno.

La Copa de Clubes de Pista y Campo “71° Torneo de la Victoria” tendrá lugar el sábado y domingo en la pista del Centro de Alto Rendimiento del Sur, en Encarnación, donde hace algunas semanas tuvo lugar el Sudamericano Sub 18 de atletismo.

La tradicional competición está prevista en cuatro sesiones de acción, dos el sábado (07:30 y 14:00) y dos el domingo (07:00 y 14:00). El programa del primer día incluye pruebas para los atletas de las categorías formativas (sub 16, sub 18 y sub 20) y el segundo para Mayores y Másters.