Tomó 29 años para que una atleta nacional saltará más allá de Natalia Toledo, quien en junio de 1992 registró 5,91 metros. El fin de semana, Argüello, de 18 años, se impulsó hasta los 5,97 m.

“Nunca hablé con ella (con Natalia), pero (yo) sí sabía que el récord tenía que ser mío”, expresó Ana Paula a nuestro diario.

Sus actuaciones en el Torneo de la Victoria, en el que también batió su récord de triple que tenía apenas una semana (13,04 m), la ubicaron en el ranking panamericano sub 23, para los Juegos Júnior de Cali-Valle, en donde también figura en heptatlón. Sin embargo, se enfocará en los saltos. “Hepta por ahora ya no hago, ya que estoy más con los saltos”, explicó la atleta del Deportivo San José, quien también dejó de lado el voleibol. “Vóley ya no puedo hacer, ya que la beca es solo de atletismo”.

Más allá de su corta edad, sueña con ambición y tiene como objetivo para este año “llegar a hacer un buen papel en el Panamericano y porqué no, subir al podio”.