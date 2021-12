Cuarta fecha del emocionante “Nacional” de fútbol de salón

Los partidos correspondiente a la cuarta jornada del Nacional son:

Serie A en el polideportivo “Gobernación Lorenzo Velázquez” de Capitán Bado: Encarnación vs. Ayolas, Villa Hayes vs. Capitán Bado. Libre: Carmen del Paraná.

Serie B en el polideportivo “Lic. Roberto Acevedo” de Pedro Juan Caballero: Altos vs. Horqueta; Villarrica vs. Amambay. Libre: San Juan Bautista Misiones.

Serie C en el polideportivo “Lengua Ragué” de Concepción: Paranaense vs. Fernando de la Mora, Coronel Oviedo vs. Concepción. Libre: Vallemí.

Serie D en el polideportivo “Gobernación Ceferino Villalba” de Bella Vista: Presidente Franco vs. San Juan Nepomuceno, Ñemby vs. Bella Vista Norte. Libre: San Pedro de Ycuamandyju.

Mañana se disputará la última fecha de la fase de grupos y surgirán los ocho clasificados para el “mata-mata”. La siguiente fase, decisiva, será un cuadrangular final.

Resultados anteriores. En la primera fecha se registraron estos resultados: Carmen del Paraná 2 - 1 Ayolas, Capitán Bado 2 - 0 Encarnación (Grupo A); Horqueta 3 - 1 San Juan Bautista, Amambay 5 - 1 Altos (B); Fernando de la Mora 3 - 1 Vallemí, Concepción 3 - 1 Paranaense (C), San Juan Nepomuceno 5 - 4 San Pedro, Bella Vista Norte 1 - 3 Presidente Franco (D).

En la segunda fecha: Encarnación 1 - 0 Villa Hayes, Capitán Bado 4 - 0 Carmen del Paraná (Grupo A); Altos 6 - 2 Villarrica, Amambay 6 - 1 San Juan (B); Paranaense 1 - 4 Coronel Oviedo, Concepción 2 - 0 Vallemí (C); Presidente Franco 1 - 1 Ñemby, Bella Vista 2 - 3 San Pedro (D).

Anoche se completaba la tercera ronda del torneo.