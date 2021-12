Rugby: “Jóvenes Imparables” estrenará capítulo sobre juvenil paraguaya

La compatriota de 17 años, hooker de la selección nacional Sub 18 y de Luque, fue incluida en un primer grupo de siete “Jóvenes Imparables”, junto a otras jugadoras de Sudáfrica, Estados Unidos, Francia y Noruega, cuyas historias serán plasmadas por la campaña que da cuenta regresiva hacia el Mundial Femenino de Nueva Zelanda 2021 (aplazado a 2022).

“El rugby es algo para mi vida. Hasta que no pueda más voy a jugar. Una vez que te metés al rugby, ya no podés salir. Mis compañeras de equipo son mis hermanas dentro y fuera de la cancha. Lo que nos destaca es la garra guaraní. Jugamos con el corazón, entonces no dejamos pasar a ningún rival”, comentó Roa en el teaser que dio a conocer ayer la World Rugby, la federación mundial de la ovalada, en sus redes sociales.

El episodio será estrenado mañana, desde las 09:00 (hora de nuestro país). Este y los demás capítulos estarán disponibles en women.rugby.