Australia cancela visado de entrada al país de Djokovic

La Fuerza Fronteriza Australiana confirmó que Djokovic “no proporcionó las pruebas adecuadas para cumplir los requisitos de entrada a Australia, por lo que su visado ha sido cancelado”, según un comunicado.

“Los no ciudadanos que no tengan un visado válido a la entrada o a los que se les haya cancelado el visado serán detenidos y expulsados de Australia”, agregó el texto, aunque los diarios Sydney Morning Herald y The Age han informado de que los abogados del tenista presentarán un recurso contra la medida en el país oceánico.

Además de los errores en su visado, el Gobierno de Victoria, el estado donde se celebra el torneo, había puesto en duda las causas médicas esgrimidas por el tenista para recibir la exención médica y no vacunarse. La causa médica expuesta por el tenista fue el haberse contagiado de covid en los seis meses anteriores al torneo, lo que las autoridades australianas no han considerado razón suficiente para su entrada al país.

Presidente de Serbia acusa a Australia de “maltrato”

El presidente de Serbia Aleksandar Vucic acusó a las autoridades australianas de “maltrato” hacia el número uno del tenis mundial Novak Djokovic, después de que el jugador serbio se encuentre retenido en el aeropuerto.

En un mensaje en Facebook, Vucic aseguró que “toda Serbia está con él y nuestras autoridades están estudiando todas las medidas para que este maltrato al mejor jugador de tenis del mundo acabe cuanto antes”.