Los juveniles juegan baloncesto en Pilar

Ayer se disputaron los primeros cuatro partidos en la rama varonil, donde hay mayor participación de equipos. Son 10 conjuntos, divididos en dos grupos.

Grupo A: Amambay, San Lorenzo, Ciudad Nueva, Encarnación, Pilar.

Grupo B: Paranaense, Colonias Unidas, San Ignacio, Concepción y Coronel Oviedo.

El sistema de disputa será grupal en la primera etapa, clasificando los dos mejores de cada grupo al cuadrangular final que se desarrollará del jueves al sábado.

Los partidos de hoy: 17:00 San Lorenzo vs. Ciudad Nueva, 18:30 San Ignacio vs. Colonias Unidas, 20:00 Pilar vs. Amambay y 21:30 Paranaense vs. Concepción. Libres: Encarnación y Coronel Oviedo.

Femenino U17. En la rama femenina disputan el certamen cinco equipos: Paranaense, Caaguazú, Colonias Unidas, Sol de América y las pilarenses.

Los partidos arrancarán el martes y se disputará en el formato de todos contra todos, hasta el sábado.

En la primera jornada jugarán Caaguazú vs. Sol de América y Pilar vs. Colonias Unidas. Libre: Paranaense.

Taller Deportivo en Félix Pérez

El martes se inicia un Taller Deportivo de Básquet, técnico, táctico y físico en el Club Félix Pérez Cardozo, culminando el 31 de los corrientes, dictado por el profesor César Rallo, con Junior Alderete como preparador físico.

De lunes a viernes de 16:00 a 17:00 será para el rango etario de 12 a 15 años y de 17:00 a 18:00 para los de 16 a 20 años. Inscripción G. 250.000. Informes: 0981-690900, 0972.118888.