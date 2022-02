Vallejo y Vergara suben en ranking

Dani Vallejo cerró una participación histórica en el primer Grand Slam de la temporada, en Australia, donde llegó a la final de dobles y semifinal de singles, pasando del quinto al cuarto puesto en la clasificación que lidera el norteamericano Bruno Kuzuhara, quien le había superado en semifinal de singles. Vallejo se convierte así en el mejor tenista sudamericano a nivel júnior y alcanza su más alto puntaje a nivel personal dentro del ranking.

Por su parte, Martín Antonio ascendió nada menos que 20 posiciones para ocupar desde ayer el puesto 41 del ranking ITF Júnior. Vergara del Puerto tuvo una buena semana en Salinas, Ecuador, donde llegó a la final, aunque no pudo concretar el ansiado título al ceder frente al norteamericano Nicholas Godsick, en un partido apasionante y peleado hasta el tercer set.

Nadal: “Estaba hecho polvo, pero era el día”

El español Rafael Nadal aseguró que “estaba hecho polvo” desde antes del quinto set pero “era el día para no dejar nada dentro” en una entrevista concedida a la Agencia EFE en el día que presentó ante los medios el trofeo Norman Brookes como campeón del Abierto de Australia.

“Yo estaba hecho polvo y no sólo en el quinto, desde antes también, pero era el día para no dejar nada dentro. Como se dice, era el día para estar hasta la última gota y la cabeza respondió bien. El físico aguantó y me permitió luchar hasta el final”, comentó en alusión a su épica remontada que le permitió alcanzar la gloria en Melbourne Park, tras imponerse en la final al ruso Daniel Medvedev en cinco sets que se alargaron hasta las cinco horas y 24 minutos.

Un día después de la épica victoria y de recibir unánimes elogios, Nadal ya ha asimilado todo lo que supone este triunfo. “A nivel personal es algo increíble, es la victoria más inesperada de mi carrera y una de las más emocionantes. Es difícil de explicar, es increíble lo que viví ayer y ver que estoy competitivo como jugador es algo increíble”, describió.

“El calendario depende de los resultados y del estado físico, y a partir de ahí tomaremos decisiones. Se ha conseguido algo muy especial aquí y me gustaría estar en Indian Wells, luego decidiremos si vamos a Acapulco”, concluyó el primer tenista en superar la barrera de los 20 grandes compartida antes con Roger Federer y Novak Djokovic.