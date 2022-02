Paraguayos camino a cuartos en el Banana Bowl

Julieta Marcos Cattoni venció a la local Beatriz Nahmias Melo por 6/1 y 6/3 para sumarse así en segunda ronda a Catalina Delmás Schaerer, Ana Julieta López Ocampos y Anabela Arias Lezcano, quienes el lunes lograron triunfos. Fiore Rojas y Victoria López Ocampos no tuvieron la misma suerte que sus compañeras de la llave.

Los rivales de nuestras compatriotas, todas sembradas, en la jornada de hoy serán: Anabela vs. María José Sánchez (Col/2), Ana vs Amalia Hinestrosa (6), Catalina vs. Sabrina Balderrama (Ven/3) y Julieta vs. Pietra Rivoli (Bra/8). En 16 años, Thiago Drozdowki también buscará su paso a los cuartos de final cuando se enfrente al brasileño Juan Pedro Etchecoin (WC), en tanto que Alex Santino Núñez Vera enfrentaba ayer al local Eduardo Andreta con el objetivo de ponerse a la par de Thiago.

En 18 años, se aguarda para hoy el debut del número 1 nacional y 4 del mundo júnior, Daniel Vallejo, en tanto que Martín Vergara ya está en segunda ronda. En damas, Leyla Brítez debía enfrentar ayer a la eslovaca Nikola Daubnerova.